新光三越新春福袋！狂送賓士美鑽機票 會員扣點抽特斯拉
即將迎接農曆新年，百貨業者也曝光開春消費活動與新春福袋好禮陣容，新光三越1/5起祭出「金兔卡利High」回饋，全台將送出8輛百萬名車、100張東京來回機票、140張住宿券等好禮；聯手11大銀行獨享4%～6%超高skm points回饋，skm pay單筆刷3,000再加1%、最高可享7%回饋，而且不限日、不限店、線上線下都可累計；卡利High期間還加碼skm points正常發放；會員回娘家扣100點抽Tesla電動車。兔年新光三越首推ESG新春福袋、並首賣Pantone薰衣草紫「福箱」，1/10起新光三越APP線上開搶1部百萬名車、20顆鑽、20台按摩椅、7組機票、6輛機車、超過140張住宿體驗券。
記者蕭涵云/綜合報導
新光三越新春最大檔「金兔卡利High」消費回饋活動，1/5(四)至2/12(日)登場，將豪邁不限日、不限店、線上線下刷卡都可累計消費賺回饋，今年聯手11大銀行，推出單卡刷卡累計滿1萬回饋4％、滿6萬回饋5％、滿30萬回饋6％ skm points點數回饋，活動期間持skm pay單筆刷3,000元再加碼1%、最高可享7%回饋。卡利High期間不只加碼skm points正常發放，且首11日（1/5至1/15）刷skm pay更加碼skm points點數2倍送。
現在正舉辦的「會員回娘家」週週抽豪禮，扣20點抽星宇航空「日本東京單人經濟艙」來回機票（限量100張）、扣100點抽Tesla電動車（限量6台，2022年12月已抽出2台）、扣1萬點再抽價值380萬的賓士豪華露營車（限量1台）；還可用點數以47折起划算兌換PORTER隨身包袋、Samsonite登機行李箱、法雅客藍牙喇叭、運動相機等好禮；另有居家鐘點清潔／冷氣清洗、路易十三品飲體驗等千項夯品可以帶回家。
兔年新光三越首推ESG新春福袋，聯手台灣知名藝術家羅賓唐推出「Nice兔U新春福袋」，並首賣22吋胖胖行李箱Pantone薰衣草紫「嚮往旅遊兔GO福箱」，兩款全台限量5,000個，1/10(二)上午10點起陸續開放預購，於新光三越APP線上扣skm points 100點＋skm pay 1,000元，即可搶先預購價值超過3,000元起的新春「邁向好運兔GO福袋」；新春福箱則最早於1/16(一)上午10點扣skm points 100點＋skm pay 2,000元，可搶購價值超過4,000元起的「嚮往旅遊兔GO福箱」。
將總共開抽1部百萬名車、20顆鑽、20台按摩椅、7組機票、6輛機車，還有超過140張住宿體驗券，包括露營券、包船行程、樂園門票等，總共5,000多項超值好禮，2/1(二)大年初一依各分店時間領取。最大獎為台北信義新天地店價值195萬的LEXUS ES200頂級版、台中中港店則送出價值52.8萬的LAZARE鉑金L’eau克拉鑽墜、台北南西店也有價值30萬的「K.UNO 0.501ct/E/VS1祖母綠車工鑽戒」等。
另外，Mega City板橋大遠百也推出一年一度新北最夯福袋，不用再徹夜排隊，今年「鴻兔大展好運袋」將採取預購模式販售。1/12至1/21下午6點，凡持全館當日單筆消費滿888元以上發票或載具銷貨明細，加上現金2,000元即可購得鴻兔大展好運袋，限量2,000份。內含基本獎2,200遠百商品券，最大獎為「遠百商品券168,000元」、還有價值148,800元的「OSIM V手天王按摩椅OS-890」、價值66,600元的「FUJI愛沙發按摩椅FG-927」等，將於1/22大年初一下午2點於板橋大遠百一樓新站路大門，以公開方式抽出幸運得主。