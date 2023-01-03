現金還稅於民？陳其邁：最好農曆過年前、越快越好

還稅於民引發朝野關切，行政院長蘇貞昌今（3）日說，可動用1800億中，部分要預留不時之需，剩餘則規劃發現金的方式跟全民共享，對此，身兼民進黨代理主席的高雄市長陳其邁認為，快一點的話是不是可以在今年農曆過年前，或者是越快的時間盡速發放來減輕民眾的負擔，這個是支持的。
記者鄭婷襄／高雄報導
關於以現金方式還稅於民議題引發各界議論，陳其邁今（3）日受訪時指出，他想總統跟行政院已經經過整體的考量，今年經濟的局勢是非常的嚴峻，也包括出口、內需的消費都降低的情況之下，適時的能夠以現金的補貼或者是補助的方式，其實對民眾來講是最實惠的，希望說立法院能夠盡速審議通過，假如快一點的話是不是可以在今年農曆過年前，或者是越快的時間能夠盡速發放，來減輕民眾的負擔，這個是支持的。
而對於公開力挺蘇貞昌院長留任，引發綠營一些反彈聲，但蘇貞昌說陳其邁願意站出來講話，備感溫暖，也希望大家給行政團隊一些溫暖；陳其邁表示，蘇院長非常努力認真，推動各項改革，尤其對高雄很多的不管產業的轉型或者交通、民生等等都有幫了非常多的忙，是一個會做事、認真打拼的院長「所以我支持蘇院長」。
陳其邁說，他也希望未來的內閣能夠穩定，在進行改組的部分，也希望能夠有一些更年輕、更有活力的閣員能加入團隊，讓很多重大施政可以落實，當然「一定要照顧高雄」。