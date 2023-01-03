2022「雨王」是它！破紀錄12027毫米 高度等於70杯珍奶
去（2022）年秋季開始，受到東北風和秋颱數量較多的影響，台灣北部、東北部常常都濕又濕又冷的天氣。中央氣象局今（2023）年公布2022年各地測站的雨量觀測資訊，位於宜蘭南澳的「西帽山」自動氣象站，全年竟累積12027毫米的雨量，成為台灣氣象觀測史上第1個雨量累積破1萬毫米的測站！12027毫米有多狂？差不多是大杯17公分高的珍珠奶茶70杯 ，1杯1杯往上疊起來的高度，相當驚人。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局今在臉書粉專「報天氣－中央氣象局」發文指出，2022年度雨量排行，西帽山遙遙領先，累積雨量值12027毫米，其中降雨主集中在9至11月，受到東北季風、颱風、颱風與南方低壓系統交互作用、共伴影響，加上地形舉升，光是10月份單月就累積達4574豪米。
氣象局表示，西帽山位於宜蘭縣蘇澳、南澳山區，而宜蘭有著天然的三角形「畚箕」地形，開口朝著海，位於宜蘭縣南側的山區及蘇澳地區，是整個宜蘭感受上下雨最有感的地方，宜蘭人的記憶，就是一整個冬天棉被衣服總是帶著濕氣。
天氣風險公司總經理、氣象專家彭啟明也指出，破萬毫米的累積雨量不只在台灣，放到世界上數字也相當可觀，例如巴西的熱帶雨林幾乎天天下著午後雷陣雨，全年累積雨量各地平均大概也才5000~7000毫米。不過如此多的降雨除了環境影響外，「地形」還是一大主因，且西帽山是近幾年才新增的測站，過去應該也有破萬過但沒被觀測，此外像金山、萬里等部分地區，由於沒有測站的原因，也有可能破萬但沒有實際數據。
而東北季風的迎風面降雨也不只西帽山感受強烈，從宜花交界的山區，到基隆北海岸、新北部分山區，都有可觀的雨量，新北市大坪也在今年出現破萬的雨量累積，不過氣象局也提醒，東北季風帶來的豐沛雨水，卻無法抵達中南部，導致整個冬天會有大半的時間都是「東雨西晴、北溼南乾」的型態，冬季中南部缺水的問題值得關注。