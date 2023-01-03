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春節帶長輩這樣玩！雄獅攜手高鐵「5大樂齡」行程全攻略

▲雄獅旅遊看準「樂齡旅遊」市場，攜手台灣高鐵推出長者樂齡旅遊2.0「大人囝仔高鐵行」，運用高鐵方便又快速特性，深入台灣本土5大娛樂主題。（圖／雄獅提供）
▲雄獅旅遊看準「樂齡旅遊」市場，攜手台灣高鐵推出長者樂齡旅遊2.0「大人囝仔高鐵行」，運用高鐵方便又快速特性，深入台灣本土5大娛樂主題。（圖／雄獅提供）

記者汪睿琦/綜合報導

今年春節一連放10天假期，搭上國門解封，許多海外遊子紛紛回台灣陪家中長輩過年，漫長假期最適合帶家中阿公阿嬤出門走走享受天倫樂！雄獅旅遊看準即將到來的「樂齡旅遊」市場，攜手台灣高鐵推出長者樂齡旅遊2.0「大人囝仔高鐵行」，運用高鐵方便又快速特性，深入台灣本土5大娛樂主題，包含運動、學習、懷舊、音樂、美食，提供樂齡族不同以往的旅遊體驗。更體貼的是，65歲以上旅客報名「大人囝仔高鐵行」還享折扣200元優惠！

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雄獅旅遊今（3）日舉辦「大人囝仔高鐵行產品發表記者會」共同見證樂齡旅遊新篇章。「大人囝仔高鐵行」主打運動養生、學習體驗、懷舊文化、藝術音樂、食農美食5大主題，針對越來越高齡的社會提供適合的行程規劃。

主題1：運動養生

引進風行全球的「北歐式健走」，培育雄獅領隊成為「北歐健走杖」種子師資，雄獅同時於第一季推出「八仙山谷關溫泉養生健走」主題行程，行程將免費提供「北歐健走杖」給予每位團員使用，更將於台中心之芳庭舉辦星空晚宴，結合健康講座，讓長輩們越走越健康。

主題2：學習體驗

將帶領帶長輩旅客們走訪雲林本土風情，前往號稱「全台最老」的雲林布袋戲館，欣賞專場表演，更可獨家深入戲台後方，由專業操偶師帶領體驗掌中戲樂趣；再到台灣最大蔬果批發地西螺果菜市場，藉由在地團隊解說了解過去點滴，最後前往全台最知名醬油聚落，體驗親手製作醬油的樂趣。

▲「八仙山谷關溫泉養生健走」主題行程，將於台中心之芳庭舉辦星空晚宴，結合健康講座。（圖／雄獅提供）
▲「八仙山谷關溫泉養生健走」主題行程，將於台中心之芳庭舉辦星空晚宴，結合健康講座。（圖／雄獅提供）
▲將前往「國境之南」墾丁，安排搭乘「藍皮解憂號」找回青春時期搭乘藍皮普快車的回憶，列車上邀請曾登上「傳藝金曲獎頒獎典禮」壓軸演出的恆春在地知名傳藝師，彈奏月琴演唱恆春思想起。（圖／雄獅提供）
▲將前往「國境之南」墾丁，安排搭乘「藍皮解憂號」找回青春時期搭乘藍皮普快車的回憶，列車上邀請曾登上「傳藝金曲獎頒獎典禮」壓軸演出的恆春在地知名傳藝師，彈奏月琴演唱恆春思想起。（圖／雄獅提供）
主題3：懷舊文化

這一主題行程將前往「國境之南」墾丁，安排搭乘「藍皮解憂號」找回青春時期搭乘藍皮普快車的回憶，列車上邀請曾登上「傳藝金曲獎頒獎典禮」壓軸演出的恆春在地知名傳藝師，彈奏月琴演唱恆春思想起，再到台灣漁業重鎮－東港品嚐新鮮漁獲。

主題4：食農美食

設計在地餐桌計畫，也將帶領旅客前往「宜蘭傳藝」，回味舊時代辦桌文化。季節性商品還會帶旅客賞花兼運動，前往春季賞花首選杉林溪，欣賞種植13萬株，多達20多種花色的鬱金香，及阿里山紫藤花季等。

主題5：藝術音樂

保證帶旅客逛遍睽違23年回到台北舉辦的2023台灣燈會，欣賞台北市被16件優秀燈飾作品點亮。展區內作品包含遠東SOGO前燈區，由知名裝置藝術家陳普打造近12米高的巨型作品「future shuttle未來·穿梭·兔子洞」，象徵一座通往未來無限想像的通道；藝術家吳麒創作的「Hi Hide」，則以調皮活潑的小兔子將帶來遠東SOGO歡樂親切的購物氛圍！

另由旅居臺灣的墨西哥籍藝術家路瓦·里維拉設計的作品「榮容」則在瑠公公園亮相，透過色彩編織的手法，展現台北在多元性別、移工、勞工及原住民等人權議題上所帶來的共榮與包容；藝術家范承宗所創作的「仁愛帆城」將於敦仁公園亮相，以木構張起數面錯落的船帆，詮釋台北城市巷弄間水平垂直輪廓，象徵理性卻又饒富人文優雅精神。本次也北市觀傳局也特別邀請到多次參與日本瀨戶內國際藝術節的日裔巴西籍藝術家大岩奧斯卡，將以往創作的「光兔」角色製作成雕塑品，於捷運國父紀念館站1號出口重新演繹呈現，這也是他第一次親自為台灣燈會創作的大型作品。

▲接下來預計推出季節性商品，帶旅客賞花兼運動，前往阿里山紫藤花季。（圖／雄獅提供）
▲接下來預計推出季節性商品，帶旅客賞花兼運動，前往阿里山紫藤花季。（圖／雄獅提供）
▲「學習體驗」主題行程帶樂齡族走訪全台最老「雲林布袋戲館」，欣賞專場表演。（圖／雄獅提供）
▲「學習體驗」主題行程帶樂齡族走訪全台最老「雲林布袋戲館」，欣賞專場表演。（圖／雄獅提供）
▲保證帶旅客逛遍睽違23年回到台北舉辦的2023台灣燈會，欣賞台北市被16件優秀燈飾作品點亮。（圖／北市府觀傳局提供）
▲保證帶旅客逛遍睽違23年回到台北舉辦的2023台灣燈會，欣賞台北市被16件優秀燈飾作品點亮。（圖／北市府觀傳局提供）

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