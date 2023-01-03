嘉義縣府媒合各大通路推廣「嘉義優鮮新春伴手禮及年菜」

我是廣告 請繼續往下閱讀
嘉義縣府為媒合「嘉義優鮮」與各大通路合作，推出新春伴手禮，有烏魚子、玉女番茄、鳳梨酥、滴魚精、鵪鶉茶香蛋等禮盒，以及各式休閒零嘴、好茶飲品等農特產伴手禮。民眾可在電商平台（全家好生凍、ETMall東森購物網、台灣好農、PCHOME）、國道休息站（西螺及古坑服務區、古坑綠隧驛站、台東大武之心南迴驛站）、連鎖通路（康是美、誠品知味、全聯福利中心）、在地據點（中埔農會穰穰直賣所、嘉義長榮文苑酒店）選購，多樣通路讓消費者自由選擇。
嘉義縣長翁章梁表示，嘉義優鮮產品由縣府針對產銷履歷、食安品管、品牌特色及行銷效益等面向進行審查，通過的品項皆有專屬編號與貼紙，消費者可以從商品的溯源QR-Code追蹤履歷，讓全國消費者都可以安心買到優質產品。此外，為配合春節年菜檔期，春一枝、十四甲菜頭粿、福源肉粽、林聰明沙鍋魚頭及樂檸漢堡等知名品牌業者，將嘉義農特產美味入菜。長榮文苑飯店推出嘉義優鮮麻油松坂黑豚油飯、參茸枸杞優鮮醉鮮蝦、主廚溫國智親製的松露鰻魚珍珠糕，另還免費提供蜜糖酒香烏魚子沙拉、蒜泥鰻片鮮蝦、山葵鵝腿鵝油辣椒、蛤蠣XO醬虱目魚柳及茶香苦茶油鵪鶉蛋等5道料理食譜，讓喜歡自己烹調年菜的民眾大顯身手，即日起可至長榮文苑飯店電話預訂及主廚溫國智電商查詢選購。