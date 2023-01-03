特企／iROO春夏系列以「和平」為靈感　勾畫出柔和女人味

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節氣走到立春之後，隨著暖陽見客的日子越來越多，到處皆是生機盎然、朝氣勃勃的模樣，「萬物有靈」系列也將正式問世，設計上注入更多自然元素，花草樹木、鳥語昆蟲等，或以刺繡工藝展現，或以壓印圖騰風格呈現。模糊城市與自然的界線，揉合鄉村風格的元素，呈現疫情後人們生活的新型態樣貌。一切的時尚語彙，起先源於生活。
「白日夢」則真實反映如今虛實串流的世界，人們一隻腳遊走元宇宙，一隻腳則在現實生活，雖說真亦假、假亦真，但勇敢做夢始終是人類最大的財富，如同當年阿姆斯壯在月球漫步，如今人們腦中不現實的浪漫幻想真能實現，而我們則透過誇張的澎袖、可愛的短版洋裝、大大的花朵裝飾等，來幫妳築一個少女夢境。
隨著時序即將走到盛夏，iROO 設計團隊壓軸獻上「愛之夏」，穿上飄逸無比的度假洋裝，裝載著滿滿的好心情，踏上度假行程後，手機裡一張又一張的美照，隨時隨地的看見朋友的露齒大笑，這種溫馨日常終於再次回歸！人們在後疫情時代，重新回歸往昔，掌握比以往更精彩的生活節奏，如今我們真的能昂首闊步，再一次自信前行。
2023 春夏，溫潤的色彩比例將逐漸拉高，呼應後疫情時代的人們樂觀展望的心情，如日暮黃、蜂巢色、香草蛋糕色、燕麥奶色等，並配合復古粉嫩色系如野玫瑰、落日色、橙色、月光石色等勾畫出柔和女人味。另外，帶有活力氛圍的木瓜奶昔、落日色、紅葉色等，亦或者配搭的薰衣草紫、蘋果薄荷、寧靜藍等冷色系也是春夏重要色彩基調。
iROO設計團隊春夏時髦筆記
上衣必備款式：梭織上衣、掛脖上衣、繫帶襯衫、露肩襯衫、抽繩細節上衣、田園風襯衫、短針織衫、度假 Polo 衫、花朵背心、圓領衫、繽紛鉤織衫、條紋衫、格紋衫、圍裹綁帶上衣、圖騰風格的上衣。
洋裝必備款式：削肩連身裙、箱型迷你連身裙、鏤空細節連身裙、緊身連衣裙、度假風格長裙、圍裹綁帶風格連身裙。
褲子必備款式：休閒寬褲、緊身褲、度假短褲、裝飾性長褲、針織長褲。
半身裙必備款：戶外風格中長裙、蕾絲拼接中長裙、不規則剪裁中長裙、立體紋路半裙、皺褶半裙、鉛筆裙、A字裙、圍裹風格半裙。
外套必備款式：具有工藝細節的風衣、具備設計細節的西裝外套、休閒西外、飛行員夾克。