北部持續濕冷！週四回暖2天又轉涼 年假前恐有極端低溫
今（3日）東北季風增強，北台灣降溫約攝氏2~3度，預計週四（1/5）東北季風減弱氣溫才會略微回升，中央氣象局表示，明（4）基隆北海岸、東北部地區及大台北山區要留意局部大雨發生的機率，週四、週五（1/6）雖略回暖，但週六（1/7）東北季風又再增強，北部和東北部將再降溫，不過整體水氣較少，可短暫脫離難受的「濕冷地獄」。此外氣象局局長鄭明典提及，北極圈上空冷空氣正快速累積，未來可能產生極區冷空氣跑到台灣附近的結果，間接影響年節天氣，值得各界持續關注。
記者張志浩/綜合報導
許多民眾關心未來年假的天氣，鄭明典分享，日前讓極端氣候出現機率提高的「負北極振盪」現象，在持續近1個月後結束，不過現在北極圈上空極渦「快速增強中」，而快速增強的高層極渦，代表北極圈上空「冷空氣」正快速累積，這樣的現象通常不會很穩定，有可能激發一次「平流層暖變」。平流層暖變訊號往下傳，又可能產生極區冷空氣潰流，再引發一次負北極振盪事件，使極區冷空氣跑到台灣附近，讓體感更加寒冷。
中央氣象局預報員趙紘指出，明日台灣仍受東北季風增強影響，北部低溫約攝氏16度、中部低溫約攝氏15度、南部北部低溫約攝氏17度、東部低溫約攝氏18度；白天高溫部分，北部攝氏18~20度、中部攝氏23度、南部攝氏25度、東部攝氏20度，數據可見早晚仍較涼，外出應做好禦寒準備。
降雨部分，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；而受華南雲雨區東移影響，西半部山區也將有零星短暫雨。
趙紘說，預期週四東北季風減弱，各地氣溫將略為回升，華南雲雨區東移只影響到明日，中南部天氣周四起也將較穩定，而週六開始，新的冷空氣來襲，目前強度仍只是東北季風增強，達到大陸冷氣團機率低，屆時雖然氣溫將下降攝氏2~3度，不過慶幸的是，該波冷空氣水氣較少，各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區有零星短暫雨。