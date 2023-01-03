航勤大亂惹心慌！廉航擴充機隊備戰 旅行社過年團近爆滿
好不容易迎來10天春節假期，不少人開開心心規劃出遊，沒想到長榮航勤因不爽年終待遇與母公司及長榮海運相差過大，集體在元旦尖峰時期請假，更放話若沒得到妥善處理，不排除春節、228持續大規模請假，讓大批旅客剉咧但。不過這股請假潮暫時似乎並沒有向外延燒的趨勢，今（3）日雄獅旅遊說明「並無接到航班影響陳情」，並表示過年熱門檔期都已將近銷售一空。廉航越捷航空也宣布擴充機隊，為過年檔期備戰。
記者汪睿琦/綜合報導
雄獅旅遊今日舉辦「大人囝仔高鐵行」記者會時談到農曆春節旅遊商品銷售狀況，目前銷售冠軍－歐洲已銷售近9成；其次則以東北亞日韓為主；第三則為東南亞約近8成，其中又以泰國及越南為大宗，熱門檔期幾乎已經銷售一空，僅剩部分梯次還有零星團位。針對航勤鬧罷工，雄獅旅遊僅低調回應，目前沒收到包機航班影響。
另外，讓民眾憂心忡忡的不僅僅只有單一長榮航勤鬧罷工，不少人甚至開始擔憂「是否會有效仿效應？」對此今天越捷航空發聲似乎給旅客一劑強心針。越捷航空表示，航空甫接收了全新的A321neo ACF機型，已於2022/12/31晚間降落於內排國際機場（河內），將在近日開始提供航行服務，放話「全面備戰春節檔期」。
越捷航空說明，全新A321neo ACF機型是最現代化的空中巴士系列之一，不僅可容納240個座位，更改善了機型的燃油使用量，並減少排放量。在有效提高飛機節源性能的同時，更增加了目前航空業最需要的飛機乘載量。
另外旅客更無須擔心的是，越捷航空在去年聖誕節接收到廣體空中巴士A330，期望將航班版圖擴展到亞太或其他更多更遠的地區，如近日開通的「芽莊 – 阿斯塔納（哈薩克首都）航線」與重新復航的胡志明市至杭州、成都、深圳、上海與武漢等航線。並透過每日推出的SkyBoss商務艙、SkyBoss、Deluxe 與Eco等不同艙等的優惠促銷，提供更多更好的飛行體驗選擇。