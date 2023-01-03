小孩沒有回歸！U:NUS沒把話說死：大家隨時可以進來

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小孩沒能一起出道，U:NUS說不至於覺得可惜，「因為我們相信我們可以走5年、10年，越走越遠，所以不論（團體）呈現方法是怎麼樣，朝共同目標前進，都會越來越好」，至於小孩未來會不會歸隊，U:NUS語帶玄機：「我們就像廚房，大家隨時都可以進來。」
一旁的黃韻玲特別給後輩U:NUS建議：「我是覺得人生會遇到什麼問題，這都很難講，因為你說我自己在做唱片到一個階段，我也不知道友善的狗（前唱片公司），會遇到有一些關卡，所以人生沒有辦法去設定好，有時候你也會覺得，怎麼會遇到這樣，來了就是一個功課，一個習題，那如果你不去面對，就會再來，就會一直來，就看這個功課要教我們什麼。」
提及接下來將以4人面對演唱會挑戰，隊長胥崴代表團員表示會卯足全力準備，「收到消息又驚又喜，張雨生就是遙不可惜的信仰，對他的過去來不及參與，但希望未來能透過歌曲把他的精神延續下去。」主持人黃子佼問到如何駕馭經典歌新唱，胥崴突然說：「我自己喜歡聽老歌，俗稱基隆王識賢。應該是ok的！」引起全場大笑。
U:NUS坦言這次參與演唱會壓力頗大，「怕在前輩面前怕不夠格，但希望讓大家知道，新生代還有我們在努力，為舞台前進。這次要唱《BAD BOY》，我們也是BAD BOY，很叛逆，適合我們。」
張雨生逝世25周年紀念演唱會3/11、3/12於臺北流行音樂中心登場，門票將在1月9日中午12點在ibon售票系統開賣，beanfun!會員享限量搶先購資格，beanfun! APP會員只要於1月4日23:59前加入指定社團，即可獲得限量搶先購票資格，詳情請至beanfun!官網的最新消息頁面查看（https://bean.fun/zMmFa）。（編輯：楊穎軒）