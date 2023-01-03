▲ 和泰奪 2022 年商用車銷售二連霸！發表「HINO TRUST 驅動未來」新概念

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對不斷變化的商用車環境、因應產業變局、CASE 發展趨勢，以及消費者需求的轉變，和泰汽車總經理蘇純興於方針大會中，正式發表 HINO 新品牌概念「HINO TRUST 驅動未來」，其中 TRUST 取自於 Technology(前瞻科技)、Reliability(誠信經營)、User-first(顧客優先)、Society(社會責任)及for-Taiwan(深耕台灣)，矢志要做顧客最堅強的後盾，與車主共創美好未來。
Technology(前瞻科技)：以高品質車輛，新能源商品、安全及智能科技提供顧客更先進、更完整多樣的前瞻科技商品；
Reliability(誠信經營)：以信任為基石，將顧客的需求，當作品牌自身要求，成為顧客最可靠的夥伴、值得信賴的品牌；
User-first(顧客優先)：延續顧客導向的精神，更用心傾聽顧客的需求，在商用車的價值鏈上，預先設想每一個細節，提供顧客更貼心、更便利的服務體驗；
Society(社會責任)：善盡社會責任，提供高品質及安全可靠的商品，給予駕駛者更全面的安全防護，讓顧客能無後顧之憂的衝刺事業；
for Taiwan(深耕台灣)：隨時提供貼近顧客需要且在地化的服務，全心全意替顧客設想，持續與顧客一同邁向事業新高峰。
全新的 HINO 品牌概念將驅動和泰商用車 2023 年經營策略，包含持續擴增 HINO
完成車型、並推出 Toyota 商用及商旅特裝車以完善品牌商品線，提供顧客更多元商品選擇；此外也將積極導入新能源車型、商用車車隊管理系統及建設新據點，來展現品牌對環境、科技及服務品質的專注追求。新品牌概念「HINO TRUST 驅動未來」將讓 HINO 與顧客靠得更近，並肩前行創造更好的價值。
HINO 感恩回饋 新車保固領先同業
為感謝顧客一直以來對 HINO 的支持，2023 年 1 月 1 日起新車保固延長至 4 年或 12 萬公里(以先到者為準) ，以最完善的車輛品質全面守護所有車主。
此外，為了讓老顧客行車更放心，原 2 年或 10 萬公里保固內車輛，在完成全車檢查後，即可以 1 萬元加購 1 年或 2 萬公里的延長保固， 3 月 31 日前購買 1 年或 2 萬公里延長保固，更可享受早鳥限定價 6 千元的優惠。
消費者若有購車與服務相關問題，歡迎至各 HINO 營業據點，亦可 HINO 商用車官網(www.hino.com.tw)查詢，或致電和泰汽車顧客服務中心 0800-522-567
洽詢。