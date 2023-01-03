當年起價高被嫌貴，如今拍賣開價已翻倍，Lexus低里程數LFA登上拍賣網站

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通常像LFA這種代表一家汽車集團最頂級的象徵之作，都是車主鮮少會脫手的收藏品，而這回在RM Sotheby 's拍賣網站現身的LFA，是當年436輛標準版LFA中的第75輛〈“Nürburgring Package”特式版則生產了64輛〉，為Lexus一家經銷商負責人所收藏，至目前的累積里程為7,400 英里〈約11,909 公里〉，算是里程數相當低，不過它的另一個亮點是外觀採用了少見的Absolutely Red塗裝，有別於一般常見的白色，具拍賣網站的訊息顯示，在美國僅有22輛LFA採用這個塗裝車色，更添它的稀有性。另外，該車還選配了拋光鋁圈、紅色煞車碟盤與速度感應可調式尾翼等配備。
而與每輛LFA相同，座艙內都具備高度的客製化配置，這輛LFA 075採經典的紅黑配色，在包括：車門內板、中控台、儀錶台與方向盤都採黑色皮革包覆，頂篷則是採用黑色Alcantara材質，與一對紅色真皮座椅形成強烈對比，同時在車門、方向盤上下緣、中控台中央配上了亮面碳纖維飾板相搭。
過去這輛LFA 075大多數時間都屬與Lexus於德州的某家經銷商負責人所擁有，因此皆依原廠規範維護車況，讓該車的車況維持地相當優異；所以RM Sotheby 's拍賣網站所開出的預估拍賣價將介於70~80萬美元，LFA當時的販售起價為37.5萬，如今幾乎已經翻瓣；要知道LFA高昂起價在當時引發熱議，因為這價格可以買一輛Lamborghini Murcielago還有找，一度還傳出滯銷，但實證明這個級數的品牌代表作，最終都還是有相當大的增值空間，當時嫌棄它的人，應該很後悔沒搶個一輛收藏了。 資料來源：RM Sotheby 's