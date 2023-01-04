高雄輕軌C20至C32沿線人行道破損 市府進場改善
高雄輕軌營運路線於111年10月5日由臺鐵美術館站（C20站）延伸至大順路段愛河之心站（C24站）後，已於111年12月上旬持續往東向市中心施作後續工程。為重新塑造輕軌大順路及美術館路段路廊沿線、車站周邊街廓之空間規劃及乘車環境，並藉由地區交通計畫與人車動線之規劃及整頓，營造能與輕軌運輸服務相結合的「友善人本轉乘環境」，捷運局正研擬於既有財源下與市府相關單位進行橫向合作，逐步改善週邊人行環境，並持續尋求中央經費補助，以加速人行道改善工程。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局表示，目前輕軌路段週邊人行道改善，主要係針對輕軌車站動線或施工損壞範圍、交維措施臨停彎、公車彎人行道復舊。因大順路及美術館路沿線之人行道全線造街工程涉及舖面翻新、牴觸管線及電力、電信設備遷移及路樹移植等工程，所需費用經費龐大且涉及市府及外機關相關單位權管，整體沿線人行道改善必須俟輕軌工程完工後才能施作。
捷運局進一步表示，針對輕軌C20至C32沿線人行道破損情況嚴重之路段，即日起已由市府工務局養工處派工進場改善。另輕軌C20至C24已通車路段沿線人行道，市府將籌措經費立即進行人行道翻新及整平工程。至於目前正在施工之輕軌C24至C32路段，市府相關單位現正協調橫向合作，尋求中央經費補助接續輕軌今年底完工通車時程，以街廓為單元逐步翻新整平人行道舖面，改善沿線週邊人行環境，以提升輕軌使用者之乘車環境感受，創造友善人本轉乘及人行環境。