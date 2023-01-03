內幕／文稿、談話一字未改　蔡英文宣布全民共享沒轉彎

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蘇貞昌在上午提及將發放現金後，總統蔡英文下午3時才在臉書PO文，宣布外界所關注的1800億元，經過這幾天的討論，將保留一定額度，「用發現金的方式，來作為全民共享的方案。」也讓外界質疑，以蔡英文小心謹慎的個性，為何不到3天態度大轉彎？
「就是要發了啊！」有知情人士透露，總統蔡英文從31日到今天的講法都是一致，就是1800億元經計算後與全民共享，唯一不同的是，今天定案確定要發放現金方式處理。蔡總統其實從頭到尾字句都從未改變，元旦談話卻被媒體放大「錢要用在刀口上」，風向就突然變成不普發現金，解讀錯誤也讓朝野大抓狂。
該人士指出，蔡蘇從未不同調，府院每一句話都一模一樣，沒有任何差別。怎麼會總統蔡英文31日發言被認為是要全民共享，結果跨了一個年，元旦談話卻被解讀不發了？從頭到尾就是蔡英文宣布了，大家卻理解錯誤。
據了解，對於外界的誤解，蘇貞昌今天特別在受訪時「消毒」，並提到將以「現金發放」方式進行，其餘都沿用先前蔡英文的說法，更無所謂總統「做球」給蘇揆宣布發放紅包，替留任埋伏筆一事。至於為何是以現金方式處理，知情人士解釋是因過去紓困發放現金，振興發放消費券，這次是結合紓困與振興，一併用現金來處理。
另有政院人士透露，全民共享透過現金發放方式大致確定，沒定案的是1800億元要留多少錢，另外執行面是透過紓困條例解開上限就可以立即發放，或是立院要用特別條例來發也是另一種方式，技術面上都是小問題，至於實施的時程還有待與黨團討論。
有黨內人士表示，從兵役延長到宣布超徵全民共享，總統蔡英文顯然就是要上第一線宣布重大訊息，但回話過於謹慎跟保守被誤解，但其實真正推動執行面是行政院，發起也是行政院，這不適合由總統來直接宣布。操作程序上要行政院通過，並且也要立法院同意，最終還是要透過法律與預算配合，也當然是要由行政院長蘇貞昌來宣布。