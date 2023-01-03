遭轟憑什麼出道！焦凡凡「忍7年」反擊：我沒有人能取代
YouTuber焦凡凡（本名：焦曉凡）近年來轉戰演藝圈，除了參與不少戲劇演出，也擔任節目主持人，演藝事業相當亮眼。她今（3）日在臉書發文，回想當初剛出道時，曾有人質疑她「又胖又不夠漂亮，沒才華也沒特色，到底憑什麼覺得自己可以出道？」當時聽完不知該如何反駁的她，現如今已能大聲反擊酸民：「憑我是我，我沒有人能取代 ！」掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
焦凡凡今日在臉書發文，表示自己最近在回顧關韶文訪問她是怎麼從打工到成為網紅的影片，才猛然想起當時她勇敢又霸氣地說：「做那個不完美的自己，你就是最美的！」但在講這句話之前，又瞬間想起，那是經歷了多少的被否定才承認自己的不完美，「同時也說服了自己，根本不需要得到那些從來就不打算肯定你的人的認同」。
焦凡凡透露，她到現在仍依稀記得七年前曾被質疑的內容，「你又胖又不夠漂亮，沒才華也沒特色，到底憑什麼覺得自己可以出道？」當時她沒有底氣也沒有自信，一句反駁的話都說不出口，「現在我想說，憑我是我，你不喜歡，還有上千上萬個人以後會知道我有我的魅力也有我的好，我沒有人能取代 」。
最後，她也強調：「不是胖不胖、漂不漂亮，這種評論表面的詞彙就能形容的焦凡凡，謝謝那個時候沒有被打倒，咬著牙用時間努力證明，每段過去，都是在為了成就現在的自己！」貼文一出，網友也紛紛留言，「我們很愛你」、「凡凡很可愛很漂亮啊」、「凡凡越來越美，是女神，而且一直在進步的，別管那些酸民」、「你現在狀態很讚」、「不要忘記，妳是最棒的哦」。（編輯：郭佩蓉）