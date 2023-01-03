正面對決小甜甜？宋逸民不躲了 藝起發光「明出面說明」
藝人宋逸民創建的「藝起發光」教會近日爆發爭議，在小甜甜（張可昀）退出以後，扯出一連串暗黑內幕，愈來愈多藝人出面指控教會行為失當。不過教會後來也發出聲明反擊，更直指小甜甜「私生活有問題。」對此，小甜甜則發文質問宋逸民：「到底您針對我的聲明稿內容，真相是什麼？」宋逸民至今仍未回應，「藝起發光」稍早則宣布將在明（4）日開記者會，疑似要正面回擊。
娛樂中心／綜合報導
小甜甜原本主演福音戲劇《幸福宅一起》，被周刊爆出她在新戲記者會談到好友愷樂，製作人宋逸民不滿她模糊焦點，大罵一頓後將她換角，宋逸民發聲明否認，強調：「當小甜甜在面對私生活生命有極大狀況，及在她的小組當中造成小組員們的一些是非、衝突和彼此嫌隙時，教會的小組長，以及宋逸民牧師除了不斷的陪伴、禱告、鼓勵外，也多次提醒她，因為此部戲劇的特殊性，一旦身負有衝突或訴訟，就無法承擔單元主角的演出」。
小甜甜對此備感疑惑，發文表示：「我還是無法明白被前輩指著說私生活有極大問題？到底是什麼問題？我可以不要您的道歉，真的不用，畢竟傷害這件事我很習慣，我會自己轉換成另類的稱讚，但到底您針對我的聲明稿內容，真相是什麼？我是本人真的想要知道，還是要強調一下，任何宗教信仰一旦有問題往往是人，所以不要因為人而跌倒失望」。面對小甜甜的質疑，宋逸民至今仍未給出正式回應，不過「藝起發光」稍早也宣布將於明日上午11點召開記者會，疑似要正面回擊小甜甜與其他教友爆料一事。（編輯：郭佩蓉）