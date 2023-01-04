午仔魚滯銷死亡？漁業署揭原因：海洋弧菌感染

中國海關總署自去年起暫停台灣午仔魚輸銷中國，現傳出魚群滯銷死亡，漁民無法處理的魚屍體，直接丟入大排。漁業署解釋，根據了解，是漁民養殖密度過高，養殖管理不當伴隨海洋弧菌感染。
記者許若茵／台北報導
漁業署說明，針對外界傳出去年中國禁止輸入，導致大量午仔魚滯銷魚群死亡，養殖戶無法處理大量的魚屍體，竟然直接丟入大排，已洽屏東縣政府及產地瞭解，塭豐漁港及相關大排漂浮午仔魚屍，是因漁民養殖密度過高，養殖管理不當伴隨海洋弧菌感染，造成午仔魚死亡情形，遭漁民任意排放至大排所致，屏東縣政府已依權責清除及追查。
漁業署指出，去（111）年12月8日起受中國大陸禁運影響午仔魚輸銷，漁業署現已規劃推動相關內外銷產銷因應措施，以分散市場集中風險穩定市場供需。目前香港市場通路仍持續輸銷，另國內銷售正常，批發市場流通量持續增加，自去年12月9日至12月30日止，13處消費地批發市場交易量較去年同期增加114%，並無所稱滯銷情事。
漁業署呼籲，養殖漁民倘有養殖生物因疫病或管理不當造成死亡情事，請立即通報所在地縣市政府漁業及環保單位協處，切勿將死亡魚體任意傾倒於公共排水區域，除危害環境外，也會造成外界誤解及觀感不佳，影響產銷及漁民收益。