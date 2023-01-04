今晨最低溫12.1°C！3縣市大雨特報　週末轉乾冷下探11度

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明日東北季風稍減弱，轉為偏東風，北部及東北部氣溫也稍回升，但各地早晚氣溫仍涼，迎風面桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，可以見到陽光的天氣。
週五上半天水氣仍偏多，基隆北海岸及東北部地區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，下半天開始東北季風將逐漸增強，北部及東北部天氣稍轉涼，環境漸漸轉乾，雨區將從北往南慢慢減少。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新模式模擬顯示，週五、六另一波偏乾的冷空氣南下，氣溫下降，週六晚至下週日晨，因「強輻射冷卻」加持，有短暫觸及「大陸冷氣團」定義(台北氣象站≦14度)的機率，本島平地最低氣溫亦將降至11度左右。下週日白天起冷空氣明顯減弱，氣溫回升。週五乾冷空氣前緣掠過，北、東仍有局部短暫雨，晚起轉乾，連日迎風面濕涼多雨停歇。週六各地晴朗穩定，早晚氣溫很低，應注意。下週日、一持續晴朗穩定，各地白天溫暖舒適、早晚涼冷，日夜溫差大。
吳德榮指出，下週二中高層雲系移入，西半部有零星飄雨的機率，東半部仍有局部短暫雨。未來8至10天的模擬，空氣偏暖，尚無強冷空氣南下的跡象。（編輯：倪浩軒）