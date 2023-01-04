一世紀以來首見　美眾院議長選舉多輪投票仍難產

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今天頭2輪投票，共和黨極右翼勢力分別提名前眾議院自由黨團（House Freedom Caucus）主席畢格斯（Andy Biggs）、俄亥俄州的保守派眾議員喬丹（Jim Jordan）與領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）競爭議長，民主黨則提名非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）角逐議長寶座。
在19位共和黨員「跑票」情況下，麥卡錫前2輪皆僅拿到203票，離當選門檻218票還差15票，傑福瑞斯則獲得全數212位民主黨議員團結支持。
第3輪投票仍是麥卡錫、喬丹與傑福瑞斯三腳督局面，但因佛羅里達州共和黨籍眾議員唐納茲（Byron Donalds）改投喬丹，麥卡錫再丟一票，僅拿202票。
唐納茲事後推文說明自己為何跑票，他說，事實就是麥卡錫沒有足夠選票，他先前公開支持麥卡錫，前兩輪也把票投給他，但目前就是沒有218票，一直表決下去對誰都沒幫助。
唐納茲說，共和黨須休會商議，找出人選或討論出下一步怎麼走。「當塵埃落定時，我們將會有位共和黨議長，但現在是黨團會議辯論與取得共識的時候。」
共和黨籍眾議員、眾議院自由黨團成員巴克（Ken Buck）也向美國有線電視新聞網（CNN）表示，若議長選舉拖下去，麥卡錫只會丟掉更多支持，預期會有更多共和黨人跑票，但反對麥卡錫的議員不太可能改變心意。
共和黨內鬥也讓民主黨看笑話。民主黨籍前眾院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）推文表示，眾院共和黨人今天向外界證明，他們對浪費時間跟吵架很在行。
米克斯說：「相較之下，眾院民主黨人清楚展現我們團結支持領袖傑福瑞斯，且準備好開始做事。」
過去眾議院議長選舉多為形式投票，選前人選多已底定。但這屆國會共和黨眾院占222席，僅多民主黨10席，麥卡錫只有失去黨內4票的空間，讓共和黨內極右翼勢力更有籌碼與麥卡錫談判。
麥卡錫近日雖做出一系列讓步，包括同意未來5名議員就能提出「罷黜議長」（vacate the chair）動議，但極右翼仍不買單，要求恢復過去1位議員即能提動議的規定。
麥卡錫今天上午與共和黨員舉行閉門會議，試圖在議長選舉前做最後努力，但仍未有重大進展。他會後受訪批評黨內部分成員只顧自己位置，不顧國家，並放話自己是眾院發言最長紀錄保持人，「我不在意也創下最多次議長表決紀錄」。
根據華盛頓郵報（The Washington Post），眾議院1856年曾花費近2個月、133次表決才選出議長，是截至目前耗時最長的議長選舉。
在美國國會規定下，眾議院選出議長後，新一屆議員才能宣誓就職，國會才能正式開始運作。（編輯：林憬屏）1120104