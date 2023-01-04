台灣客去帛琉現領100美金！吳淡如喊衝了：需要碧海藍天
全球逐漸邁入後疫情時代，國境開放後各地無不卯起勁來搶客。而帛琉觀光局也宣布，自今（4）日起至3月31日止，持台灣護照旅客抵達帛琉國際機場出關後，便可至觀光局櫃台領取每人100元美金，名額不限，自由行或團客都可以。對此，資深作家吳淡如也直呼，雖然為了100美金飛帛琉「完全不理性」，但還是忍不住，「非常需要碧海藍天啊！」
編輯中心/綜合報導
帛琉觀光局昨日宣布送上新年賀禮，所有持中華民國(台灣) 護照的旅客，於2023年1月4日起至2023年3月31日止，抵達帛琉國際機場出關後可至機場大廳帛琉觀光局櫃台，每人領取美金100元現金，希望藉此增加旅客在帛琉品嚐當地美食和購物的樂趣。
好康消息一出立即引發熱議，吳淡如也發文表示，「我剛剛竟然想為了100美元飛到帛琉？好像不太對吧？如果要算機會成本的話...完全不理性！還是說，跟大家一樣只是找個藉口，我非常需要碧海藍天啊。」
吳淡如認為，「人家都這麼誠懇邀請了，應該努力的去貢獻，不是嗎？我懷念熱帶魚，懷念潛水的感覺，懷念在乾爽的空氣下發呆的優雅。懷念海浪的聲音。懷念陽光的炙熱。懷念一望無際的藍。嗯，所以我應該要去領那$100美金哈哈。」
網友也紛紛在底下留言回覆說，「很美的地方，值得去」、「衝了啦」、「一直很想去的地方、會為了100美元加快腳步」、「人家都這麼有誠意了，不接受人家好意不好意思啦」。（編輯：倪浩軒）