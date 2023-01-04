婦ATM前講電話！警憂遭詐騙上前關心 意外得知真實身份
高雄市一名40歲許姓女子，本（1）月2日晚間在提款機前匯款，剛好一名巡邏員警路過，擔心許女受詐騙集團謊騙上前關心，然許女只是說要查詢匯款項目是否進帳，員警為了安全起見，先是查詢許女的帳戶有無異常，隨後再盤查許女身份，沒想到經查，許女竟為高雄地方檢察署去年12月發布的毒品通緝犯，直接遭移送歸案。
編輯中心／綜合報導
據了解，當時許女的哥哥要匯款給他，許女因此前往提款機前查詢，但由於金額還沒下來，她才打電話詢問，而這幕碰巧被警方撞見，面對警方詢問，許女僅說自己要查詢匯款，但當下還跟警察抱怨「跟我說已經匯進來了，都騙我」，警方不敢大意，先幫許女查詢帳戶是否有異常，接著安全起見再盤查許女身份。
沒想到，員警一看，許女竟是毒品通緝犯，詢問之下許女則說自己2月的確要去開庭，但未收到地檢署的通知書，經警方轉告才知道自己被通緝，她也相當訝異，最後當場被警方帶回，移送高雄地檢署歸案。（編輯：林莞茜）
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