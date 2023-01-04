今明防大雨！週五冷空氣再殺到 週六「補班日天氣」曝光
受大陸冷氣團和華南雲雨區東移影響，今（4）日與昨（3）日的天氣型態大致相同，台灣各地是多雲到陰的天氣型態，迎風面的北部及東部地區有局部短暫雨發生，特別是在大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮有較明顯雨勢，中南部山區也偶有飄雨的情況。中央氣象局預估，今晚起大陸冷氣團會逐漸減弱，明後兩天（1/5、1/6）氣溫將略微回升，而下一波的冷空氣將在後天週五晚上南下，並在週末影響台灣，不過唯一的好消息是下波冷空氣水氣較少，各地天氣屬於乾冷的情況，相對來說會比較穩定。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局表示指出，今台灣受大陸冷氣團影響，北部低溫約攝氏16度、中部攝氏15度、南部攝氏17度、東部攝氏18度；白天高溫部分，北部攝氏18~20度、中部攝氏23度、南部攝氏25度、東部攝氏20度；天氣風險公司分析師方俊元則提及，今晚隨著大陸高壓東移出海，大陸冷氣團會逐漸減弱，且近期影響的西方雲系也將減少，中南部會轉多雲到晴的天氣，要留意今晚至明晨的輻射冷卻作用較明顯。
今、明兩天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，氣象局也持續針對基隆市、新北市發布「大雨特報」，預期明日將會是偏東風環境，北部、東半部是多雲到陰有短暫雨，東北角、東半部雨勢較明顯，也有短時較強雨勢，出門時要記得攜帶雨具，新竹以南則是多雲到晴天氣較穩定。
方俊元指出，下波的冷空氣將在週五晚上南下，苗栗以北會有短暫雨，近山區有較大雨勢，東半部則是持續有雨的天氣，但越晚乾冷空氣會逐漸開始影響，各地天氣逐漸轉好。週六（1/7）各地將是晴到多雲的穩定天氣，但仍要留意冷空氣所帶來的降溫，北部及宜蘭整天約攝氏17~19度，中南部白天攝氏22~24度，各地夜間清晨有機會達攝氏13度，預期下波冷空氣影響時間短，下週日（1/8）就減弱，但環境上仍是較穩定水氣較少，民眾可多安排戶外活動。