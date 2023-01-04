環島之星改裝回歸！迪士尼10巨星亮相 今日下午1點開搶
超人氣台鐵列車「環島之星」回來了！先前才以三麗鷗彩繪主題列車掀起鐵道迷轟動，這回將配合迪士尼百年紀念，推出「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」，讓各位迪士尼粉絲們從農曆新年假期就可以來玩。目前「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」細節報密到家，易遊網僅低調透露，將呈現4大全新亮點特色，今（4）日加碼劇透列車將集結10款迪士尼人氣角色，歡迎大小朋友一起期待預測。易遊網同時公布，「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」今下午1點同步開放1月19日起的行程預購，不論是春節走春、寒假出遊或是迎接賞櫻旺季，即日起就可以手刀卡位囉！
記者汪睿琦/綜合報導
大人小孩都愛的環島之星行之有年，於2022年取得5年（到2026年）營運經營權的易遊網，甫開張就創造出超夯話題，繼先前三麗鷗主題列車後，這回「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」將全新亮相！結合2023年迪士尼百年慶典，打造全台首列迪士尼主題的觀光列車，並命名為「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」，規劃於春節起營運載客，讓旅客可以搭新車迎新年。
易遊網今日預先公布將呈現「4大全新亮點特色」，今日加碼劇透列車將集結10款迪士尼人氣角色，但對細節仍口風緊不願事先透露，易遊網誠邀各位大小粉絲共同來猜測期待。
除了新車全新亮相公布，為歡慶列車即將開航，易遊網推出眾多預購優惠回饋旅客，包含【環島之星˙花蓮理想大地自由行2天】限量升等21-25坪套房、【環島之星˙台南晶英酒店自由行2天(中部出發)】限量升等海東家庭房、【環島之星˙阿里山森鐵小火車‧神木群棧道+奮起湖2天】，體驗亞洲最高窄軌火車，欣賞阿里山絕美櫻花，含森鐵限量保留席位以及入住星級飯店；「環島之星」招牌環島遊玩法，推薦【環島遊˙花蓮牛山呼庭˙理想大地+墾丁凱撒3天】，東部、南部一趟跨區玩，全程入住五星級飯店。
更令人興奮的是，想要搶搭夢幻「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」的朋友們，今日下午1點同步開放1月19日起的行程預購，易遊網再加碼發送折扣碼享雙重折扣，即日起至2月21日前結帳輸入「dream1888」單筆滿1萬5千元現折1,888元；輸入「dream888」單筆滿8千元現折888元；此外，1月底前搭乘列車的旅客，完成車上打卡任務，還有機會獲得「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」首航紀念版桌曆（數量有限送完為止），更多第一手資訊可上易遊網活動專頁掌握。