資策會「節能Ｅ管家」導入公私部門　節電率可達９％

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因此，資策會數轉院運用科技賦能，聚焦「智慧能源」的高附加價值轉型技術，研發出「主動式節能服務」，以電表數據為基礎，進行用電分析，所衍生包括日常用電追蹤、家庭能源記事本及管理用電工具等3項服務，目的是希望透過簡單的APP介面，協助用戶了解日常用電情況，並引導用戶改變用電行為，從社區做起，共同落實節能減碳。
其中，頗受社區消費者好評、且助攻新北市政府獲得「行政院第五屆政府服務獎-數位創新加值」的「節能E管家」系統，其技術支援的幕後功臣就是資策會數轉院的研發團隊。
此研發團隊深耕於能源數據蒐集與分析，建立「交換式能源數據治理平台」，研發「節能Ｅ管家」服務，導入各公私立部門，其中，家戶住宅整體節電率最高可達９％，目前已協助新北市政府導入141個社區進行實證，成為社區節電的好幫手。
資策會數轉院副主任洪永杰表示，研發團隊早在3年前，即蒐集台電智慧電表所量測到的功率及總瓩小時等資訊，運用非侵入式電力解析技術，用以辨識家庭主要電器，像是冷氣、冰箱、洗衣機、電視等各時段開啟、關閉狀況及耗電情形。
值得一提的是，此一技術曾獲得2020年總統盃黑客松「卓越團隊獎」，已協助包括新北市政府、台電、信義房屋等公私部門導入，深獲好評。
資策會數轉院希望從家戶用電習慣著手，進而建立建築節能生態系服務，包括揭露既有建築的能源效率、建築開發新案導入節能E管家系統、對物業管理業者提供能源管理服務、提醒既有設備汰換保修等，盼能協助建築綠能產業邁向低碳轉型，為2050年達到淨零碳排目標盡一份心。