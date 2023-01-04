巷仔內／期待還稅於民同時　「超徵」背後凸顯更大問題

資策會「節能Ｅ管家」導入公私部門　節電率可達９％

▲為達到2050年淨零碳排目標，善用數據節電，資策會研發「節能Ｅ管家」服務，運用非侵入式電力解析技術，用以辨識家庭主要電器的耗電情形。（示意圖／取自photo AC）
▲為達到2050年淨零碳排目標，善用數據節電，資策會研發「節能Ｅ管家」服務，運用非侵入式電力解析技術，用以辨識家庭主要電器的耗電情形。（示意圖／取自photo AC）

記者鄭妤安／台北報導

為達到2050年淨零碳排目標，財團法人資訊工業策進會日前指出，為了善用數據節電，資策會數位轉型研究院深耕於能源數據蒐集與分析，建立「交換式能源數據治理平台」，研發「節能Ｅ管家」服務，蒐集台電智慧電表所量測到的功率及總瓩小時等資訊，運用非侵入式電力解析技術，用以辨識家庭主要電器的耗電情形，藉此掌握家中用電習慣，此項服務能使家戶住宅整體節電率最高可達９％，目前已協助導入各公私立部門，其中，新北市政府已導入141個社區進行實證。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據資策會團隊研究顯示，家戶用電每次開燈，會比正常使用多增加40%的用電量，與其開開關關，不如掌握用電數據才是節能減碳的關鍵手段。

因此，資策會數轉院運用科技賦能，聚焦「智慧能源」的高附加價值轉型技術，研發出「主動式節能服務」，以電表數據為基礎，進行用電分析，所衍生包括日常用電追蹤、家庭能源記事本及管理用電工具等3項服務，目的是希望透過簡單的APP介面，協助用戶了解日常用電情況，並引導用戶改變用電行為，從社區做起，共同落實節能減碳。

其中，頗受社區消費者好評、且助攻新北市政府獲得「行政院第五屆政府服務獎-數位創新加值」的「節能E管家」系統，其技術支援的幕後功臣就是資策會數轉院的研發團隊。

此研發團隊深耕於能源數據蒐集與分析，建立「交換式能源數據治理平台」，研發「節能Ｅ管家」服務，導入各公私立部門，其中，家戶住宅整體節電率最高可達９％，目前已協助新北市政府導入141個社區進行實證，成為社區節電的好幫手。

資策會數轉院副主任洪永杰表示，研發團隊早在3年前，即蒐集台電智慧電表所量測到的功率及總瓩小時等資訊，運用非侵入式電力解析技術，用以辨識家庭主要電器，像是冷氣、冰箱、洗衣機、電視等各時段開啟、關閉狀況及耗電情形。

值得一提的是，此一技術曾獲得2020年總統盃黑客松「卓越團隊獎」，已協助包括新北市政府、台電、信義房屋等公私部門導入，深獲好評。

資策會數轉院希望從家戶用電習慣著手，進而建立建築節能生態系服務，包括揭露既有建築的能源效率、建築開發新案導入節能E管家系統、對物業管理業者提供能源管理服務、提醒既有設備汰換保修等，盼能協助建築綠能產業邁向低碳轉型，為2050年達到淨零碳排目標盡一份心。

非核使台電中油虧損？經部強調：國際燃料價格高漲是事實

去年防疫雙險理賠金額破2116億元　防疫險理賠率高達84%

美聯準會公布會議紀要前　新台幣早盤回貶在30.71元盤整

最快3月入帳！基本工資補貼　1/11起開放網路申請

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀