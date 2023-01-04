陪吳怡農中山區掃街　陳其邁大讚：樹立新的選舉文化

台北市中山、北松山區立委補選將於本月8日投票，民進黨代理主席陳其邁今（4）日現身中山區，陪同黨籍候選人吳怡農車隊掃街。陳其邁於出發前受訪表示，這一路看到吳怡農嘗試樹立新的選舉文化，不打口水戰，對他的選情有信心；吳怡農則說，非常感謝陳其邁給予機會，徵召他參選，謝謝他在最後幾天撥空陪同車掃，一同拜託市民們出門投票。
記者黃宣尹／台北報導
台北市中山、北松山區立委補選將於本月8日投票，吳怡農把握最後數日持續衝刺選情，今日陳其邁現身陪同車隊掃街，2人自台北市議員顏若芳位在吉林路的服務處出發掃遍中山區，向市民懇託。包含顏若芳、張文潔、王世堅、陳怡君等4位選區議員、民進黨台北市黨部主委張茂楠、民進黨發言人謝子涵、立委陳靜敏都到場。
吳怡農出發前受訪表示，自己在5周前接到陳其邁電話，接受民進黨徵召參選中山、北松山區立委，非常感謝陳其邁給予機會，也感謝夥伴們的支持陪伴；在選舉最後幾天，感謝陳其邁撥空過來跟大家打招呼，拜託大家出門投票。
陳其邁則說，自己對吳怡農的選情有信心，這一路看到他嘗試樹立新的選舉文化，不打口水戰、不抹黑，實實在在、腳踏實地做事情。陳說，民進黨歷經敗選檢討，希望在台北市立委補選提出更優秀的候選人，而吳怡農非常年輕，也有豐富學養，面對選擇的時候都非常堅定，是一個優質候選人，值得大家期待。