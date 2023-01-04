續航力達700km，Volkswagen旗艦電動車ID.7首亮相

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身披數位迷彩塗裝登場的ID.7，是基於MEB電動車平台所開發的最新車款，而那亮麗的數位迷彩其實也是全新開發的新技術，總共刷了40層漆，其中有共有22個區域可單獨控制，以電致發光科技，在頂崎漆面下通電，產生發光效果，若與音響系統相連接，車外塗裝就會依照音樂節奏而產生燈光變化的效果，同時在左右後車窗上印有二維條碼，掃入後可獲取更多ID.7的相關訊息。
進入車內，基本陳設與當前多數電動車流行的簡潔風格，中控台上配置一具15吋觸控螢幕為車輛控制中樞；不過在車內倒入的新科技則是在空調系統部分，除了控制介面融合於上述觸控螢幕中外，亦可透過感應鑰匙，預判駕駛與車輛的距離，在駕駛上車前提前開啟空調，可在夏日預冷、冬天預熱，讓駕駛上車時即可享受最適切的車內溫度，同時新設計的智慧出風口，可自動判斷車內乘客乘坐狀況，將空調氣流吹向最適切的區域，加快車內冷房或提溫效果，同時提供語音控制功能，只要以「Hello Volkswagen」喚起語音秘書，下達如：我的手好冷的指令，空調出風口即會將暖風吹向雙手區域。而駕駛者也可設定保存下自己喜愛的空調設定，在下次駕駛時直接啟動記憶設定好的空調設定，大大地提昇便利性。
ID.7外型上則依循ID. Series家族設計語彙，以流線線條來降低風阻，同時在車頭以進氣口設有導流設計，能讓空氣快速地通過底盤向車後導出，以形成一個氣幕，以利讓車側氣流可平順地穩定下來，減少亂流，優異地空氣力學設計，讓ID.7以WLTP的測試標準下，最大續航力可達700km左右。而ID.7在兼顧流線造型下，在MEB平台短前懸與達2970mm的長軸距下，創造優渥地車內空間。
自2020年9月ID.3開始交車以來，ID.3已經在全球共交付了50萬輛，ID.7是繼ID.4之後，ID. Series中第二款全球戰略電動車型，計劃在中國、歐洲和北美三大主要市場販售，而量產版ID.7將會在2023年第二季正式發表上市。