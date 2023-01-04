讚蘇貞昌認真打拚 昔副手陳其邁：年輕閣員入閣有助改革
內閣將改組，行政院長蘇貞昌是否交棒受到各界關注；曾任「蘇內閣」副閣揆職務的民進黨代理主席、高雄市長陳其邁日前公開力挺蘇留任，蘇則表示，在沉默螺旋下，陳其邁願意站出來講話，自己備感溫暖。對此，陳其邁今（4）日再表示，蘇貞昌是認真打拚的院長，團隊也非常努力，內閣面對國際變局的調整，譬如增加一些年輕、學有專精的新血閣員加入，對於政局穩定，或持續推動改革都有幫助。
記者黃宣尹／台北報導
陳其邁今日抵達台北市中山區，陪同黨籍台北市立委補選候選人吳怡農車隊掃街，並於出發前受訪。被問及內閣改組相關議題，陳其邁說，他擔任過蘇貞昌的副院長，瞭解蘇貞昌是認真打拚的院長，團隊也非常努力，敗選的原因有很多，民進黨從地方到中央大家都進行檢討。
陳其邁進一步說，內閣面對國際變局的調整，譬如增加一些年輕、學有專精的新血閣員加入，對於政局穩定，或持續推動改革都有幫助。
不過，陳其邁也說，站在黨主席立場，內閣任命是屬於總統職權，這充分尊重蔡英文基於全盤的考量所做的佈署。
談到全民普發6000元是否是蘇貞昌的「閣揆保衛戰」，陳其邁表示，國民黨主席朱立倫1月2日說不發現金想不通，包括整體經濟振興、減輕民眾負擔都有效果，這是不分黨派的。有記者追問是否認為「發現金是一時的」，他表示，發現金本來就一時，「不然每天發嗎？」