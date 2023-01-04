真實版玩具總動員！回收車掛滿娃娃 網：笑著笑著就哭了
回收車版「玩具總動員」！有網友在臉書社團分享一張令人開眼界的照片，只見桃園市一台資源回收車，車上掛滿大大小小褪色、污損的回收布娃娃，讓原PO直呼是「奇幻資源回收車」，短短5天就吸引近2萬人按讚，引起不少人分享各地類似「奇景」，可愛玩偶最終落此下場，讓人看了於心不忍，還有民眾直言：「很勸世，不要再亂買了」。
記者黃韻文/綜合報導
原PO在臉書社團「路上觀察學院」分享，在桃園市中平路上，大概下午5點30分左右，可以遇到這台「奇幻資源回收車」，和一般資源回收車不同，不管車頭或車身都掛滿大大小小小的回收布玩偶，包括人氣角色OPEN將、史迪奇、胡迪、小熊維尼、哆啦A夢、皮卡丘及超大隻的「兒童界男神」巧虎，短短5天吸引近2萬人按讚。
然而這不是特例，除了桃園這台「奇幻資源回收車」，其他網友也分享豐原夜間垃圾場的公仔聖誕樹、在台中路上行走的娃娃垃圾車。據悉，由於近年夾娃娃機一度風行，不少人家中囤放大量布玩偶，但其實絨毛玩偶屬於「不可回收」物品，裡面大多都塞入聚酯纖維的塑膠填充物，因此只能當做一般垃圾處理、無法回收再利用。有專業網友指出，「娃娃回收車」是從日本流行過來的風氣，由於清潔人員對於丟掉丟棄可愛的公仔感到於心不忍，捨不得和一般垃圾一起銷毀處理，所以特地挑出來擺在垃圾車上裝飾。
家庭主婦坦言，絨毛娃娃回收是大問題，因為通常家裡一大堆，許多人都擔心小孩過敏、找不到人送，很多物資捐贈機構也排除絨毛娃娃捐贈，唯一下場只有垃圾場。照片曝光後，短短幾天就吸引近2萬人按讚討論：「想想玩具總動員，環保車讓這些沒人要的玩偶再度賦予生命」、「這算是一種孤兒院嗎」、「Open醬當bumper難怪他想飛走」、「小朋友會很想去倒垃圾的」，至於掛滿公仔娃娃的垃圾回收車如何清潔，也有人趣味回應「天公伯洗車」。