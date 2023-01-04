白冰冰被酸不忍了：相信社會有公義 從從敲碗跳《舞孃》
綜藝大姐大白冰冰跨年夜在花蓮開唱，穿上價值不菲的華麗孔雀晚禮服，以一連串展現實力唱功，尤其是演繹日劇《初戀》主題曲《First Love》讓外界驚豔，創造視覺、聽覺的雙重享受。不過網路上正負評價都有，有些人笑說聽了有失戀的感覺，面對部分酸民言論總是樂觀看待的她，也在粉絲力挺下吐露心聲，感慨表示「社會還是有公義的」！
記者江芷稜/綜合報導
白冰冰跨年表現精彩，演唱國台日語多聲道歌曲，成了跨年夜熱議話題，影片點閱率飆高，經紀人唐子元在臉書發文，表示不懂酸民的點，他總結3點挺白冰冰，指「冰冰姐跨年活動演唱日文歌，是真的懂日文，唱功也沒問題」、「冰冰姐不在劣跡藝人名單內」、「冰冰姐一直深耕台灣，沒有往中國發展也沒有負面新聞」，既沒有詆毀台灣，也沒有桃色糾紛或違法行為，不解酸民為何而酸。
他的發聲獲得網友力挺，稱讚白冰冰準備表演很用心，用不同方式詮釋歌曲，應該給予鼓勵，也釣出白冰冰本尊留言感謝支持，已經看過演藝圈大風大浪，她表示凡事正面思考往好處想，負面批評反而證實自己流行敏銳度高，也委屈訴苦當初自掏腰包唱《來去高雄》宣傳觀光，也被酸民攻擊，「看到你及網友評論，社會還是有公義的，謝謝你們說了公道話，我也會記住你們的好」。
據悉，當天白冰冰原有意安排表演流行舞曲，因為看到賈永婕被《First Love》感動產生靈感更改曲目，成為當晚焦點，被封為「台灣TWICE」、「自帶人體Autotune唱功」，賈永婕大方表示想合唱，唐從聖則敲碗白冰冰挑戰蔡依林的《舞孃》，相信演歌式唱法會帶給經典歌曲新風貌！