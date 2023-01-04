新移民家庭新春圍爐活動 賽珍珠基金會助經濟弱勢過年
年近春節，財團法人台北市賽珍珠基金會為讓所扶助之經濟弱勢新移民子女及其家庭在寒冷的春節吃上一頓豐盛的年菜，特別舉辦2023「童心協力之經濟弱勢新移民家庭新春圍爐活動」，希望在春節來臨前能向社會大眾募得圍爐餐券700張、助學紅包400份及助學服務經費新台幣250萬元，讓經濟弱勢新移民家庭能過一個好年，孩子們也能安心學習。期盼大眾能貢獻愛心，踴躍捐助善款，給孩子們一個新年新希望。
記者賴正琳／綜合報導
台灣自疫情爆發後，經濟動蕩不安，其中也包括了經濟弱勢新住民家庭，使原本就困苦的生活更是雪上加霜。在家庭經濟條件蕭條情況下，新二代孩童們被迫面臨到教育經費短缺、資源匱乏等困境。因為一些後天條件不足而成為學習障礙，這對孩子們來說，實在是非常可惜的一件事。
賽珍珠基金會一直以來都致力於經濟弱勢新住民子女及其家庭，給予他們關懷和輔導，但僅是心靈上的幫助其實遠遠不足，長期的運作還需仰賴社會大眾的愛心支持。該會期盼透過2023「童心協力之經濟弱勢新移民家庭新春圍爐活動」，讓該會所扶助的家庭們能夠溫暖渡過寒冬，也希望藉此機會為孩子們募得足夠的教育經費。此次的募款活動還特別邀請到了吳鳳先生擔任愛心大使，這也是吳鳳先生第四次擔任該會的愛心大使，他更是作為表率，大方捐贈了20箱土耳其葡萄汁給該會扶助家庭。
該會盧國城董事長表示，新住民是台灣的一份子，其子女更是國家未來的棟樑。期盼能獲民眾大力支持，響應助學紅包捐贈，在這新的一年裡為孩子們挹注一份「助」福。誠摯邀請您一起為經濟弱勢新住民子女點起這盞希望之燈，照亮孩子們的未來。活動詳情請洽賽珍珠基金會官網http://www.psbf.org.tw/或致電（02）25048088#21 潘專員。