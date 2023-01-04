快訊／宋逸民結婚20週年成道歉大會！憔悴道歉陳維齡
宋逸民夫妻所辦的「藝起發光」教會與藝人小甜甜（張可昀）鬧翻，直指對方私生活有極大的狀況後，引發許多教會內部人士爆料，包括逼迫捐奉獻金擴堂、太魯閣事件假見證、黃國倫夫婦被趕出教會等，甚至傳出宋逸民對老婆陳維齡動粗，對此，宋逸民夫妻今（4）日早上11點，將於景美教會舊址召開記者會說明，駁斥對老婆有行為不當，並透露今日為結婚20週紀念日，讓老婆遭受傷害，感到非常抱歉。
記者江芷稜/綜合報導
沒有藝人光鮮亮麗的外表，宋逸民、陳維齡夫婦表情憔悴，幾乎是素顏露臉，首先，他們對教會風波造成社會觀感不佳，對此遺憾與不便表示歉意，深深一鞠躬，宋逸民透露今（4）日是結婚20週年紀念日，本來計畫要去慶祝，卻讓愛妻遭受外界的質疑，必須一起面對傷害，誠摯地向老婆致歉，陳維齡則搖頭表示不介意，並數度掩面，表情流露痛苦神情。
由於小甜甜與結婚2年的老公宋先生，婚後產生分歧，可能有言語與肢體上的衝突，還出動宋逸民、陳維齡夫婦出面調解，盼教友能維持和睦的婚姻生活，甚至傳出陳維齡脫口說「X一次沒有關係」，平日跟宋逸民也會把肢體衝突當作情趣的傳言，但宋逸民今日出面表示絕無此事，他承認自己不完美，坦言有很多進步的空間，但和太太相處這30年，絕無有心人士指稱的行為，「沒有把家暴當情趣」，嚴格要求自己正派行事，不明白為何會發生這樣的說法。
※【NOWnews 今日新聞
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