越南籍學生不會綁健保快易通 外國人可用電話號碼綁定
西蒂（化名）是越南籍學生，想透過健保快易通APP的健康存摺查詢COVID-19疫苗接種資料，但家裡沒電腦及讀卡機，特地到健保署北區業務組櫃檯洽詢，在服務人員指導操作手機，以本人行動電話門號快速綁定健保快易通APP，西蒂順利的在健康存摺看到自己的疫苗接種紀錄。
記者賴正琳／綜合報導
中央健康保險署北區業務組張温温組長表示，在桃竹苗地區平均每個月受理外籍人士臨櫃洽辦健保業務約有1,500件，像西蒂一樣臨櫃洽辦綁定健保快易通APP每月約有35人次。「健康存摺」不但是個人健康管理的好幫手，還包括多項健保業務都可以透過健保快易通APP線上申辦，像「健保櫃檯」可自行線上申辦健保卡或目前最夯的虛擬健保卡、查詢健保卡卡號、個人投保及繳費紀錄等功能，隨時隨地掌握個人健保相關訊息。
在健保快易通APP開發初期，只限國人可透過手機門號快速認證綁定，而外籍人士則需要使用電腦插卡註冊或臨櫃申辦；自110年9月起無論是本國籍或外籍人士，只要是使用「本人申辦」的「月租型門號」及「個人4Ｇ/5G行動網路」，在手機上輸入「健保卡號末4碼、手機門號及身分(居留)證號」3項資料，彈指間輕鬆地在手機完成認證綁定，讓外籍人士不用另尋電腦、購買讀卡機，或奔波健保臨櫃申請註冊，簡化操作程序，用行動電話快速綁定健保快易通APP，是安全又便捷的國際友善服務。
健保署呼籲尚未安裝健保快易通APP的民眾，可至Google PLAY商店或Apple APP Store搜尋、下載安裝，才能享受一指神功健保好幫手。有關健保快易通APP快速認證的步驟，可參考下方圖示說明，倘有操作問題可撥打健保署諮詢專線︰0800-030-598；手機請改撥02-4128-678。