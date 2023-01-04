春節前1周有寒流？彭啟明預測：「這天」台北恐跌破10度
中央氣象局指出，今（4日）晚開始大陸冷氣團將逐漸減弱，明後（1/5、1/6）兩天稍回溫，週六（1/7）東北季風再增強，溫度下降但天氣穩定。不過時間逐漸接近農曆新年，在過年前一週，不少模式預測台灣將有「斷崖式降溫」的情況，讓人擔心是否又有寒流來襲？氣象專家、天氣風險公司總經理彭啟明表示，主因是北方強冷高壓南下配合負北極振盪影響，台北低溫可能從1/16日起跌破攝氏10度，中央氣象局局長鄭明典也提及，目前北極極渦中心氣溫僅攝氏-85度，雖不算極端，但負北極震盪仍可能為亞洲帶來極端的天氣表現。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典解釋，「負北極振盪」意味著極區有暖空氣流入極渦，等壓線容易往南壓，而原本在極區的冷空氣明顯偏移到中緯度；雖然統計上，台灣只位於冷空氣路徑的邊緣，通常不會持續受到冷空氣影響，但是被「掃到邊」的機率還是不低。現在北極圈上空極渦「快速增強中」，北極上空最冷的地方僅攝氏-85度，氣溫越低代表極渦越強，這樣的現象通常不會很穩定，有可能激發「平流層暖變」，導致極區冷空氣潰流，再引發一次負北極振盪，時間點可能就在年節前。
彭啟明則指出，目前北極震盪是正值，預期在過年前一週會再轉為負值，且屆時北方強冷高壓將南下，兩者交互作用影響下，極端低溫就會隨之發生，且不排除達到寒流等級，台北低溫可能從1/16日起跌破攝氏10度。而由於台灣處於冷空氣勢力影響的邊緣，不像日本、中國東北部、美國等地區是直接影響，因此冷空氣後續的走向為何，是近期相當重要的觀測要點，因為稍有變動，溫度的變化幅度就會有所改變。
彭啟明提醒，縱使過年前一週冷空氣不來，但1/20春節放假的第一天是節氣「大寒」，統計上在大寒前後，就是一年中最冷的期間，因此保暖一定要做好。
此外，彭啟明也提及，負北極振盪在2016年的強度是10年來最強，北極冷空氣順著「阻塞高壓」往南衝，當時1月底就出現被稱為「霸王級寒流」的冷空氣，北部多處出現罕見的飄雪現象，不過今年沒有觀測到類似情況，整體而言，就是「年假前一週寒冷，可能有極端溫度，強度待確定；年假期間是東北季風環境，體感偏冷但比前一週溫暖的型態。」