宋濤稱與台談統一 侯友宜：兩岸交流須平等、尊嚴、友善
中國新任國台辦主任宋濤提到將在一中原則和九二共識的基礎上，與台灣的有識之士就兩岸關係和國家統一展開深入協商。新北市長侯友宜今（4）日在主持完市政會議後受訪表示，台灣要自立自強，兩岸交流也要秉持平等、尊嚴、友善的原則，彼此信任才能往前走。
記者吳嘉億／新北報導
對於元旦升旗致詞時提到的「我們不是強國的棋子」，以及目前美中對抗的國際局勢，侯友宜受訪表示，臺灣在整個亞洲也好，全球也好，它是基於一個非常重要的戰略關鍵地位，最重要的是要讓臺海以及東亞能夠穩定下來，這個穩定就是希望能夠讓中華民國有和平、安全、永續與繁榮，所以我們一定要全力以赴，從內部的團結力量開始做起，不分你我、不分黨派，愛中華民國、愛臺灣，把向心力凝聚起來，面對臺海、東亞的穩定，相信都可以全力以赴，把它做好。
媒體也再繼續追問前台北市長、民眾黨主席柯文哲為了2024總統大選，5月就要訪美，詢問侯友宜有無規劃？侯友宜則是表示，柯文哲是一個很不錯的政治人物，自己也很喜歡他，指出他有他的想法，都要給予支持、加油跟打氣，重申自己現在是新北市的市長，每一個人角色工作是不一樣的，所以目前把握當下，好好把市政做好，才是自己現在最重要的責任。