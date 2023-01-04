嚴防非洲豬瘟！陳吉仲：緝獲旅客違規暴增431.6%　

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陳吉仲指出，自107年8月27日至111年12月止，肉品檢驗非洲豬瘟病毒核酸4924件，驗出428件陽性，其中中國341件、越南75件、泰國12件，進一步分析111年海關查獲樣態，主要以國際郵包及旅客緝獲為主，相較110年，郵包減少22.4%、空運快遞減少74.5%，但旅客緝獲增加431.6%，有增加趨勢。
陳吉仲提到，為防止非洲豬瘟疫情藉由國際郵包寄送的豬肉產品傳入我國，自111年5月20日起實施違規郵包裁罰措施至今，違規輸入豬肉產品案件累計324件，來源國又以香港、中國、泰國為大宗，並有7案件、總共3位收件人經調查確認為國際郵包的輸入人而遭罰新台幣20萬元罰緩。
陳吉仲喊話，雖然違規輸入郵包案件較去年同期已有減少，但仍要請民眾提醒國外親友，不要郵寄豬肉產品至台灣，也不要網購肉類製品。
面對國人農曆春節送禮及網購高峰，陳吉仲強調，將加強輸入郵包、快遞、貨運等邊境管制措施，特別針對臘肉、火腿、香腸等年節高風險肉製品強化查緝，尤其是火腿腸、臘腸等肉品，若含有非洲豬瘟病毒，傳播風險是100%，因此更加要防杜非洲豬瘟病毒藉由禮品型態於春節假期入侵我國，非洲豬瘟務必守住，保護台灣養豬產業。
陳吉仲也提到，為降低非洲豬瘟透過廚餘傳播風險，針對199頭以下養豬場禁止使用廚餘餵飼豬隻措施，將持續進行查核取締，另針對飼養200頭以上使用廚餘、動物性廢渣或畜禽屠宰下腳料等餵飼豬隻且已取得檢核再利用資格的養豬場，將持續執行查核，凡查獲不符規定者，均依法裁罰。