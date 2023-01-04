南投立委補選藍定調林明溱　許淑華：全力輔選最強候選人

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許淑華表示，黨中央接受她先前的建議，以徵召方式佐以民調內參，「先前幾位議員表達參選意願，但民調都落後蔡培慧」。依據民調顯示，只有前縣長林明溱可以贏過蔡培慧，因此黃健庭親自勸進，希望林明溱扛下重責大任。
林明溱先前提過，自己已為南投做出很多貢獻，希望好好享受退休生活，但許淑華說：「基於黨部對林前縣長的提攜、他對黨的熱愛及南投縣政的關心，他知道這個席次非常重要，一定要為國民黨好好守住這一席，在這樣的理念與情懷下，我相信林前縣長能顧全大局、接受黨部徵召。」
先前許淑華曾建議，等民進黨確定人選後，國民黨再宣佈，今天下午民進黨將正式徵召蔡培慧參選，她表示不管提名誰、今天或下星期中常會宣佈，自己都會竭盡全力輔選。
許淑華強調，立法院是林明溱嫻熟的場域，8年縣長表現備受縣民肯定，是藍軍最強候選人，若由他先將一年的立委任期補齊，對藍軍戰力、2024整體作戰、南投縣政表現都會有很大助力。
立委補選一局，外界認為關乎林明溱家族的政治香火能否延續，71歲的林明溱原屬意兒子林儒彬接棒，但林儒彬的民調在黨內3人之中墊底。林明溱今透露昨晚開家庭會議，家人還是不同意參選，需要持續溝通，但他是國民黨員，要聽從黨中央指示，如果被徵召參選不會拒絕。
南投縣立委第2選區包括南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉等濁水溪7鄉鎮市，中選會已公告將於3月4日辦理補選投開票作業。