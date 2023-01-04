快訊／本土確診增33330例！死亡+17　境外移入+541

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指揮中心指出，今日新增16例本土病例死亡個案，為9例男性、7例女性，年齡介於60歲至90多歲以上，皆屬重度感染、15例具慢性病史、9例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年7月18日至12月31日，死亡日期介於去年7月18日至今(2023)年1月1日。
指揮中心說明，今日新增541例境外移入個案中，為281例男性、260例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。入境日期介於去年12月4日至今年1月3日。
指揮中心統計，截至目前國內累計20,897,984例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,947,901例排除)，其中8,948,201例確診，分別為41,266例境外移入、8,906,881例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,338例COVID-19死亡病例，其中15,319例本土，個案居住縣市分布為新北市2,978例、臺北市1,661例、臺中市1,637例、高雄市1,520例、臺南市1,144例、桃園市1,131例、彰化縣980例、屏東縣594例、雲林縣503例、南投縣497例、苗栗縣424例、嘉義縣395例、宜蘭縣323例、基隆市315例、花蓮縣264例、嘉義市263例、新竹縣256例、臺東縣195例、新竹市165例、金門縣37例、澎湖縣37例；另19例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。