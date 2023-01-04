LEXUS 攜手晶華酒店及冠軍漢堡 Dragon Burger 推聯名系列
長期支持各大時尚與美食饗宴活動的Lexus，2023/1/4(三)至2023/1/17(二)將與台北晶華酒店及冠軍漢堡Dragon Burger攜手推出聯名漢堡，將Lexus匠心獨具與極致工藝的品牌精神，佐以日本頂級食材，打造出完美比例的「A5和牛龍漢堡」，Lexus也將與台北晶華酒店合作展出品牌旗艦全新RX。邀請您親臨鑑賞，享受驚豔視覺與味蕾的美好時光。
2GameSome - 有車賞
榮獲兩屆倫敦漢堡大賽冠軍的主廚亞當勞森(Adam Rawson) 帶來四款以京都九條蔥、柚子胡椒、海帶等在地食材入饌的漢堡，以及一款專門為Lexus打造的「A5和牛龍漢堡」，以厚度0.6公分的大小絞製100%的牛肉，僅以粗鹽和胡椒提味，保留住飽滿肉汁也不失嚼勁。京都店內的人氣「經典龍漢堡」強調肉感十足的肉排和清爽生菜的反差搭配，主廚特別為Lexus推出台灣限定版本，將漢堡肉排升級至夢幻日本A5和牛，享受肉香和油脂香氣升等的同時，漢堡內夾入的京都蔬菜漬物更是酸香到味、一新饕客口感，透過廚藝體驗到加乘的奢華感。為了讓饕客佐餐時更為盡興，特別進口第一次在台灣市場上引進的「京都可樂」來搭配漢堡大餐，日洋融合的風格、絕對讓消費者的味蕾驚豔。
除了美食外，聯名漢堡活動期間，自1/4(三)起至1/17(二)，Lexus將於台北晶華酒店一樓中庭展出旗艦休旅王者RX。首代車型自1999年導入後，旋即成為國內豪華休旅車市場中首屈一指的熱銷車款，消費者對其喜愛由此可見一斑；本次全新大改款再次挑戰自我帶來全新內、外觀設計，並打造有史以來性能最強悍的RX，讓RX持續帶領品牌於新世代的道路上前進。敬邀您在品嚐美味漢堡的同時，近距離鑑賞全新跑旅風格，享受全方位的感官饗宴。
上述「Lexus聯名A5和牛龍漢堡」每套售價980元，包含A5和牛龍漢堡、薯條、沙拉及京都可樂，1/4(三)起至1/17(二)期間限定，數量有限售完為止，建議事先預訂。