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九大電商職缺高檔回落仍創5年高點　近半歡迎新鮮人

▲104人力銀行今（4）日公布觀察，九大電商企業2022年第四季平均每月徵才1,822人，屬於2022年的低點，但仍為5年高點。（示意圖／NOWnews資料照）
▲104人力銀行今（4）日公布觀察，九大電商企業2022年第四季平均每月徵才1,822人，屬於2022年的低點，但仍為5年高點。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

亞馬遜、蝦皮等知名電商陸續傳出裁員消息，電商邁入寒冬了嗎？104人力銀行今（4）日公布觀察，九大電商企業2022年第四季平均每月徵才1,822人，屬於2022年的低點，反映疫情紅利略減、景氣向下調整，電商工作數正從高檔回落，但「刷網」已成消費者日常生活，電商工作數仍為5年高點，47%的工作歡迎社會新鮮人，力邀數位原住民征戰網路市場。

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電商在疫情推波助瀾下成長驚人，當消費者與疫共存，加上全球景氣反轉，全球電商龍頭亞馬遜計畫在未來幾個月內裁員2萬名員工，蝦皮購物母公司冬海集團（Sea Group）也傳出過去幾個月已裁掉7,000名員工。104人力銀行分析最近五年在104徵才的九大電商企業的工作數趨勢，包括PChome Online、台灣樂天、生活市集_創業家兄弟、東森得易購、松果購物、博客來、富邦momo、新加坡商蝦皮台灣分公司、以及露天市集。

電商企業因網路化屬性、以及上中下游產業鏈可能採異業合作，例如運輸物流等，不直接聘僱，營業額雖高，但和整體市場大缺工動輒百萬人規模、以及製造業相比，電商屬於「相對微量」的徵才企業。

自2022年6月以來，因疫情解封、部分消費者上街購物回溫，以及大環境景氣回降的雙重影響，九大電商企業2022年第三季徵才動能持平，第四季微減、平均每月徵才1,822人，是2022年表現最弱的一季。

不過，市場研調OOSGA資料顯示，在台灣，42.8%的人口過去一年曾經網路消費，63.8%的人口過去一週曾經網路消費。104人力銀行回顧九大電商企業最近五年來的徵才趨勢仍屬成長向上，僅在最近兩季停滯修正。

九大電商企業2022年第四季工作數自2022年上半年高檔回落，並與2021年第四季同期相當，但有三類職缺的工作數不受影響、甚至逆勢上揚，理貨門市、軟體/工程、以及操作/技術類，平均每月各自徵才180~220人不等，季度和年度成長各約9%至39%不等。傳統電商物流中心的人員、店到店新零售型態發展、以及工程師依舊火紅。

此外，47.4%的工作機會不限年資，電商工作者使用數位工具幾乎是必備條件，同時還需連結時尚梗行銷商品，年輕人的數位力以及對於社群的議題的敏感度，成為電商企業青睞新鮮人的主因。

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