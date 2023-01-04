九大電商職缺高檔回落仍創5年高點　近半歡迎新鮮人

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電商企業因網路化屬性、以及上中下游產業鏈可能採異業合作，例如運輸物流等，不直接聘僱，營業額雖高，但和整體市場大缺工動輒百萬人規模、以及製造業相比，電商屬於「相對微量」的徵才企業。
自2022年6月以來，因疫情解封、部分消費者上街購物回溫，以及大環境景氣回降的雙重影響，九大電商企業2022年第三季徵才動能持平，第四季微減、平均每月徵才1,822人，是2022年表現最弱的一季。
不過，市場研調OOSGA資料顯示，在台灣，42.8%的人口過去一年曾經網路消費，63.8%的人口過去一週曾經網路消費。104人力銀行回顧九大電商企業最近五年來的徵才趨勢仍屬成長向上，僅在最近兩季停滯修正。
九大電商企業2022年第四季工作數自2022年上半年高檔回落，並與2021年第四季同期相當，但有三類職缺的工作數不受影響、甚至逆勢上揚，理貨門市、軟體/工程、以及操作/技術類，平均每月各自徵才180~220人不等，季度和年度成長各約9%至39%不等。傳統電商物流中心的人員、店到店新零售型態發展、以及工程師依舊火紅。
此外，47.4%的工作機會不限年資，電商工作者使用數位工具幾乎是必備條件，同時還需連結時尚梗行銷商品，年輕人的數位力以及對於社群的議題的敏感度，成為電商企業青睞新鮮人的主因。