京都「龍漢堡」降肉晶華酒店！神級A5和牛堡一口啃不下
麥當勞漲價算什麼，奢華A5和牛堡你敢信？晶華酒店與日系車品牌Lexus聯名，力邀日本京都超人氣「龍漢堡 Dragon Burger」快閃客座晶華酒店，為期2週推出4款日本才吃到的經典漢堡，其中一款專門為台灣打造的「A5和牛堡」，厚實和牛食材堆疊超高，嘴巴張最大還不夠啃，不過這一客「A5和牛堡」售價980元起，大口嚐鮮之餘得先掂掂荷包！另外，晶華酒店更獨家引進「京都精釀可樂」配上漢堡、薯條，絕對是最享受的體驗。「龍漢堡」客座活動即日起開跑到1/17，在晶華酒店1樓中庭azie餐廳舉行，有興趣的饕客可安排嚐鮮了！
記者汪睿琦/綜合報導
京都「龍漢堡」掌杓靈魂人物主廚亞當勞森，不僅被英國媒體評為最具潛力的年輕主廚，更在2015年、2016年雙雙拿下倫敦迷你漢堡大賽拿下冠軍頭銜，在英國廚藝界有舉足輕重的地位。而這次為期2週的快閃活動，晶華酒店與Lexus品牌攜手引進「龍漢堡」最具人氣的招牌特色餐點，為配合台灣饕客口味，特別添加在地食材與本土連結。像是「冠軍可可漢堡」（售價780元起）入境隨俗以南投可可入醬，選用油花細緻、脂香甘甜的澳洲草飼牛，畫龍點睛的醬汁是滋味鹹香、入口回甘甜的西京味噌搭配100%巧克力調製而成的BBQ可可醬，成品內還有香滑的切達起士、微辣的芥末美乃滋、以及取代酸黃瓜的京都蔬菜漬物，最後灑上酥炸洋蔥細絲增加口感。
龍漢堡專為台灣Lexus設計的重頭戲餐點「A5和牛堡」（售價980元起）是由店內「經典龍漢堡」餐點設計而成，將原本的肉排換成奢華A5和牛，承襲亞當主廚的堅持，以0.6公分的大小絞製100%的牛肉，僅以粗鹽和胡椒提味，保留住飽滿肉汁也不失嚼勁。今（4）日在晶華酒店現場端出餐點成品，和牛肉排一層一層堆疊，光用看的就食指大動，端上桌後嘗試嘴巴張到最大還無法完整入口，足見用料相當實在！
另外，龍漢堡Dragon Burger更帶來「柚子胡椒漢堡」是將泰式辣醬的甜辣與柚子胡椒醬的辛香巧妙結合，中間夾著清脆爽口的薄切京都聖護院蘿蔔，售價680元起；「日式芥末漢堡」則是以主廚特製的綠芥茉美乃滋醬為底，搭襯日式黃芥末醬、酥炸洋蔥絲及海帶芽與醇厚醬汁裹漢堡排，售價680元起；主廚推薦最適合搭配紅酒享用的「松露藍紋起司漢堡」是京都店內的深夜人氣款，使用香氣濃郁的藍紋起司和松露美乃滋醬，搭配大塊肉排及培根的生菜則是京都水菜及蔥條，包裹濃厚醬料的肉排和清爽的生菜達到完美的平衡，適合喜愛重口味的饕客享用，售價780元起。
🚩晶華酒店 X Lexus聯名京都「龍漢堡Dragon Burger」快閃店
活動時間：即日起~1/17 配合酒店營業時間
活動地點：晶華酒店1樓azie餐廳