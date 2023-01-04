宋逸民露臉打悲情牌？照稿念不給問 律師狠酸：站不住腳
由牧師宋逸民創立的「藝起發光」教會，因小甜甜換角一事引發9大爭議，事發15天後，他與陳維齡夫妻終於露臉說明，以4點聲明駁斥外界指控，30分鐘過程雖有深深一鞠躬、道歉，卻只按照聲明稿唸出心聲，未向當事人小甜甜道歉，且不接受媒體提問，隨後即火速離席，徒留現場記者滿腔疑問，讓網友相當傻眼，美女律師李怡貞也評論「真的站不住腳」。
記者江芷稜/綜合報導
宋逸民代表藝起發光出面，為近日造成的紛擾道歉，並透露今日是和老婆陳維齡結婚的20週年紀念日，本來要去飯店慶祝，結果只能出面道歉，對愛妻很不好意思，也否認把家暴當情趣的控訴，「這一段時間所有在媒體裡出現，對我和我太太及藝起發光所有不實的指控，對我們家庭及教會造成重大的傷害，幾乎讓我們已經站立不住」。
律師李怡貞則表示看了宋逸民的記者會，突然有了精神，反問「神的旨意要挑結婚紀念日比較有用嗎？」狠酸他向太太誠懇道歉，自認是受害者，再度藉由記者會傳教，「不是站不住，而是真的站不住腳」。網友也附和說，「感覺是打悲情牌」、「從頭到尾看稿念，不能發問也不說明。不曉得這個記者會用意是什麼？」、「根本不用人出來啊，跟發聲明一樣」、「這樣的演技真的不行欸，導演怎麼沒有喊卡一個呢」 。
※【NOWnews 今日新聞
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