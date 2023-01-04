兩大電信併購案審查龜步　NCC：與數發部釐清執掌程序

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此外，由於此次合併案涉及龐大，「可能是5變4家或是5變3家，如果變成3家，在全世界也是首次」，至於和數發部的討論進度，翁柏宗指出，數發部在12月19號到會協商，之後還有正式回函書面意見，委員對於相關回覆事項有討論，相關還有事實要釐清，相關重點還是電信管理法52條到64條，而兩家的合併案都有超頻的情事，因為現在頻率的管理是數發部負責，當然時程上許多利害關係人都在關心，我們研究了了很多歐洲地區的合併案，是不是能讓消費者更有選擇、資費不上漲等等都有討論。
翁柏宗說明，亞太和台灣之星確實在經營上有些困難，NCC也注意到網路回應的消費者權益、網路的決議等等，下週會盡快找數發部進行協商，也要儘速取得回應，「我想今天下午就會進行了」，之後也會密集討論，內容像是改配頻譜、核准營運計畫等等，不過現在已經變成兩個單位了，所以有一些程序要釐清清楚。
翁柏宗重申，今天是委員第一次就實質內容進行審查，過去在業者遞件申請後已經舉辦了專家學者諮詢、聽證會，也請數發部到會協商，對於產業發展與市場競爭議題也請公評會到會研商，今日委員會就電信管理法第26條第6項所規定的資源合理分配、產業發展、用戶權益、市場競爭、國家安全進行討論。