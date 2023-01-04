啞鈴砸頭、持刀殺兄！弟冷血「伴屍」7日 逃死刑原因曝
高雄市前鎮區日前發生一起手足相殘命案，一名王姓男子因故與哥哥發生口角，竟一時情緒失控，拿啞鈴重擊哥哥頭部，再持刀刺向哥哥頸部，導致其失血過多死亡，事後王男以棉被蓋住屍體，假裝沒事發生，繼續生活，直到屍臭味四溢，才拜託友人幫忙報案，今天（4日）法院依殺人罪判處王男12年有期徒刑，全案可上訴。
編輯中心/綜合報導
據了解，王姓兄弟先前因家中老父的養育問題，向來感情不睦，去年4月18日下午1時許，2人又發生爭執，王男遂衝上2樓拿出一個14磅重的啞鈴，朝哥哥頭部猛砸，導致哥哥前額骨開放性骨折，倒在地上哀嚎求饒，豈料王男見哥哥沒死，又拿起藍波刀刺向其左頸部奪命。
事發後，王男拿出棉被蓋住屍體，假裝一切都沒有發生，直到4月25日凌晨，整間房子瀰漫的屍臭味，王男受不了離開住處，並以簡訊拜託李姓好友幫忙報警，警方獲報後，隨即展開搜查，最後在高雄市旗津風車公園，將王男逮捕歸案，檢方偵結後依家暴殺人罪嫌起訴。
案經審理，法官認為王男僅因細故，就拿啞鈴、藍波刀殘殺親兄，且事後還將遺體棄於原地不顧，直到難忍屍臭才逃離住處，但審酌王男坦承犯行，又留下遺書給家屬表示愧疚，曾有輕生想法，量刑後依殺人罪，處有期徒刑12年，全案仍可上訴。 （編輯：陳苾暐）