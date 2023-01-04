巷仔內／期待還稅於民同時　「超徵」背後凸顯更大問題

鴻海與輝達強強聯手戰略合作　打造自駕汽車平台

▲鴻海集團與晶片大廠NVIDIA（輝達）今（4）日宣布建立策略夥伴關係，雙方將共同開發自動駕駛車用平台，為車輛提供自動駕駛功能。（圖／NOWnews資料照片）
▲鴻海集團與晶片大廠NVIDIA（輝達）今（4）日宣布建立策略夥伴關係，雙方將共同開發自動駕駛車用平台，為車輛提供自動駕駛功能。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

鴻海集團與晶片大廠NVIDIA（輝達）今（4）日宣布建立策略夥伴關係，鴻海獲得授權成為NVIDIA的Auto tier-one合作廠商，雙方將共同開發自動駕駛車用平台，為車輛提供自動駕駛功能。鴻海表示，將生產基於輝達DRIVE Orin 晶片的汽車電子控制器（ECU），該晶片專門用於聯網和自駕汽車的運算，未來將供應全球汽車市場。

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鴻海軟體研發中心表示，此次與NVIDIA策略合作，雙方各自利用獨特的優勢，除了使鴻海能提供更為強大的智慧駕駛解決方案外，也攜手帶動整個產業打造出高效節能的自動駕駛車。據了解，鴻海可基於NVIDIA DRIVE Orin的產品上，整合其他ECUs，開發設計製造自動輔助駕駛控制器ADCU （Autonomous Driving Control Units）。

NVIDIA則指出，此次合作將為開發智慧駕駛解決方案的OEM廠提供世界級供應商，鴻海也決定在其電動車產品上使用DRIVE Hyperion感測器套件，這將有助於在不影響安全性、可靠性或品質的情況下加速生產。

至於目前有沒有製造ECUs的規劃？鴻海表示目前沒有，主要是結合各家廠商的優點，基於鴻海CDMS的商業模式，提供自動輔助駕駛解決方案。


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