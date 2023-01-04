台馬交流在台灣　170名大馬僑胞來寶島

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國父紀念館館長王蘭生致歡迎詞時表示，國父紀念館是一個活潑的地方，今年是國父紀念館建館50週年，但本館永遠有一顆年輕的心。國父紀念館有很重要的歷史背景與歷史建築，以及台灣重要藝術家的作品與展覽，希望藉此讓大家感受國父紀念館在台灣的重要性，也熱忱歡迎海外青年朋友們明年2月重回國父紀念館參觀一年一度的台灣燈會活動。
馬來西亞華裔青年台灣觀摩團主席徐忍川指出，華裔青年觀摩團特別到國父紀念館獻花致敬的原因是因為國父孫中山先生是海外華人最景仰的歷史人物，如果沒有孫中山，華人的地位一定是不一樣的，正因為這裡是一個非常有意義的地方，因此特別藉由這3首歌來表達對國父的崇敬，希望大家日後也能記得在國父紀念館這一段有意義的時光。
值得一提的是，這場跨海的盛大來訪與國父孫中山先生深具關連性。108年9月時國父紀念館為強化新南向文化交流，特別率團前往新加坡同德書報社與晚晴園孫中山南洋紀念館訪問，其後轉赴馬來西亞吉隆坡踏查國父當年革命的歷史足跡，除走訪大馬「唐人街」之稱的茨廠街外，並訪問孫中山先生曾到訪的雪隆雜貨行與福音堂，了解國父於1906年訪馬時的歷史點滴，並緬懷感受國父奔走革命的辛勞。當時一手安排考察國父革命歷史足跡的重要人士，即是這次馬來西亞華裔青年台灣觀摩團的徐忍川主席，也由於他長期擔任馬台經貿協會秘書長的身份，而大力促成了當時的訪問與交流。雙方可以說結緣於國父孫中山先生的海外歷史足跡，且共同向他一生奔走海內外的奉獻與犧牲致上最高的敬意。