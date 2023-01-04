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台馬交流在台灣　170名大馬僑胞來寶島

▲王蘭生館長致贈馬來西亞華裔青年台灣觀摩團徐忍川主席〈館慶五十週年特刊〉。（圖／文化部）
▲王蘭生館長致贈馬來西亞華裔青年台灣觀摩團徐忍川主席〈館慶五十週年特刊〉。（圖／文化部）

記者賴正琳／綜合報導

2022年馬來西亞華裔青年台灣觀摩團的170位團員，於26日上午前往文化部所屬國立國父紀念館，向國父銅像獻花致敬並獻唱緬懷歌曲，表達海外僑胞青年對孫中山先生的崇敬與追思之意，值得一提的是參訪團內另包括10名來自日本、新加坡、紐西蘭和阿根廷的海外華裔青年，共同加入今年的台灣寶島觀摩行暨參訪國父紀念館活動。

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馬來西亞華裔青年台灣觀摩團由僑務委員會主辦，已經連續舉辦超過30年，總共超過8000名海外青年參與。今年參訪活動由救國團承辦，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處指導，馬來西亞華裔青年台灣觀摩團輔導委員會所籌組，特別安排前來國父紀念館向國父銅像獻花致敬，並獻唱〈國父紀念歌〉、〈中華民國頌〉與馬來民謠Rasa Sayang（代表快樂歡迎之意）等3首歌曲，藉此表達對國父的緬懷與敬意。這是國父紀念館自疫情後到館訪問人數最多的團體，所有青年團員連同輔導員、隨行領隊與陪同貴賓敬獻人數高達近200人，貴賓包括觀摩團徐忍川主席與陳坤煌拿督等。參訪團陣容浩大，獻花致敬時現場莊嚴肅穆，海外華裔青年在國父銅像前向在場人士獻唱，讓整場活動更顯得熱鬧精彩，參訪團成員隨後參觀大會堂及欣賞「迎向新猷之建館50週年」活動影片。

國父紀念館館長王蘭生致歡迎詞時表示，國父紀念館是一個活潑的地方，今年是國父紀念館建館50週年，但本館永遠有一顆年輕的心。國父紀念館有很重要的歷史背景與歷史建築，以及台灣重要藝術家的作品與展覽，希望藉此讓大家感受國父紀念館在台灣的重要性，也熱忱歡迎海外青年朋友們明年2月重回國父紀念館參觀一年一度的台灣燈會活動。

馬來西亞華裔青年台灣觀摩團主席徐忍川指出，華裔青年觀摩團特別到國父紀念館獻花致敬的原因是因為國父孫中山先生是海外華人最景仰的歷史人物，如果沒有孫中山，華人的地位一定是不一樣的，正因為這裡是一個非常有意義的地方，因此特別藉由這3首歌來表達對國父的崇敬，希望大家日後也能記得在國父紀念館這一段有意義的時光。

值得一提的是，這場跨海的盛大來訪與國父孫中山先生深具關連性。108年9月時國父紀念館為強化新南向文化交流，特別率團前往新加坡同德書報社與晚晴園孫中山南洋紀念館訪問，其後轉赴馬來西亞吉隆坡踏查國父當年革命的歷史足跡，除走訪大馬「唐人街」之稱的茨廠街外，並訪問孫中山先生曾到訪的雪隆雜貨行與福音堂，了解國父於1906年訪馬時的歷史點滴，並緬懷感受國父奔走革命的辛勞。當時一手安排考察國父革命歷史足跡的重要人士，即是這次馬來西亞華裔青年台灣觀摩團的徐忍川主席，也由於他長期擔任馬台經貿協會秘書長的身份，而大力促成了當時的訪問與交流。雙方可以說結緣於國父孫中山先生的海外歷史足跡，且共同向他一生奔走海內外的奉獻與犧牲致上最高的敬意。

▲王蘭生館長與華裔青年台灣觀摩團全體成員合影。（圖／文化部）
▲王蘭生館長與華裔青年台灣觀摩團全體成員合影。（圖／文化部）

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