星展銀估台灣今年經濟成長率2.3%　房市恐軟著陸跌價5%

星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，台灣今年經濟成長率預估將從去年的2.9%放緩至2.3%，這將接近2012年歐洲債務危機、2015年至2016年中國經濟放緩期間的成長水準，但優於2001年科技泡沫、2008年至2009年全球金融海嘯期間的衰退狀況。
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不過，星展銀預估台灣CPI年增率將從去年3%回落至1.8%，主要是全球需求疲軟及新興市場貨幣兌美元走穩，今年原油和其他原物料的進口價格有可能回落，但另一方面在重新開放相關需求的推動下，國內服務類價格通膨可能會保持高位。
此外，馬鐵英也提到，台灣財政與貨幣政策將更具有靈活性。由於在過去3年疫情中經濟表現穩健，台灣公共債務佔GDP的比率一直保持在較低水準，如果年經濟衰退風險大幅上升，政府有足夠的空間採取逆週期的財政政策，以提振內需。與此同時，通膨放緩和美 國利率見頂也將為貨幣政策創造更多的靈活性。
在穩定性方面，馬鐵英提醒要關注房地產市場調整的風險，台灣的房價收入比與房貸收入比去年均攀升至新高，意味著住房負擔能力持續惡化，預計2023年不至於出現劇烈的收入衝擊或利率衝擊引發房地產市場的急劇調整。在基準情景下，借貸成本溫和上升與就業市場溫和放緩將帶來房地產市場的軟著陸。
對於全球半導體競賽加劇，星展銀行則認為，台灣仍將在未來5年保持強大競爭力。從目前的產業趨勢評估，領先的台灣晶圓代工廠仍專注於國內生產，並將未來5年最先進的2奈米、1奈米技術新工廠項目保留在國內主要工業區。與此同時，國外半導體廠商仍然熱衷於在台灣投資，以運用本地龐大的產業生態系統和豐富的人才資源。
馬鐵英分析，短期之內，由於全球需求下降、供應過剩和庫存調整壓力增大，科技業將在2023年進入周期性低谷。考慮到台灣半導體出口在過去3年內持續優於全球半導體銷售額，其調整幅度應該不會比全球週期更為劇烈。從調整時間來看，過往經驗顯示科技業的典型庫存調整期不會超過4個季度。這意味著2023年第4季前科技業可能出現週期性反彈。
不過，2023年台灣仍須留意地緣政治風險。馬鐵英提醒，中國仍有空間將對台灣的貿易限制措施從農產品擴大到非科技類製造品，並繼續保留對陸客訪台的相關禁令。所幸中國正在結束其清零政策並轉向疫後重新開放，預計中國的總體需求可望於今年下半年復甦，並為台灣出口提供週期性支持。
此外，星展銀提到，疫情和地緣政治風險均凸顯了增強供應鏈彈性的重要性，加強供應鏈彈性是當務之急，東協將成台灣最大的海外投資目的地。馬鐵英指出，台灣企業在過去5年積極分散生產與採購基地。電子代工廠擴大了對越南和印度的投資，為國際客戶組裝手機、電腦、平板等消費型電子產品；半導體廠商也在美國、新加坡等地增加投資，擴建晶圓廠產能。與此同時，外銷訂單在台灣境內的生產比重持續提高，2022年已回升至50%左右的水準。
除了外部推力因素以外，東協主要經濟體的內部拉力因素，如勞動力資源、經濟穩定性、營商便利性，近年來也變得更具吸引力。星展預計東協今年將成為台灣最大的海外投資目的地，佔台灣海外直接投資比重可望超過1/3。