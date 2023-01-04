春節前將推出農產「平價專區」！陳吉仲：費用通路吸收
全國稅收去年超徵，行政院長蘇貞昌今（4）日表示，希望開春後能讓全民共享經濟成果每人6000元。農委會主委陳吉仲也表示，雖不會搭配推出農遊券，但將在春節前推出平價專區，滿足國人消費所需，而推動平價專區費用也非政府出資，而是將由通路業者吸收。
記者許若茵／台北報導
蘇貞昌今表示，來自稅收超徵的1800億元中，將預留400億元以備不時之需，其餘1400億元讓全民共享經濟成果，擬每人發現金6000元，並特別提到關懷低、中低收入戶，希望能在過年前讓低、中低收入戶分別拿到500與750元，全民的則預計將於春節後發放。
今陳吉仲出席「非洲豬瘟中央災害應變中心第25次會議」記者會，會後受訪時表示，本次不會推出農遊券等方案，但農委會在國安會議中也提出三大方想，首先是針對特定品項在特定時間，與大型通路業者討論好，推出平價專區。
第二是協助照顧弱勢者，包含零飢餓方案、農村社區、農會等地共食、供餐、綠色照護服務、暖暖食材包發放、幸福餐盒都會全力執行，讓所有弱勢團體與人民都可以獲得。第三則是配合韌性經濟，因應氣候變遷對整個農業部門的影響，讓農民生產的農漁畜產品可以滿足國人消費。
陳吉仲說明，平價專區是與通路業者配合，「重點不是政府出錢做平價」，而是要協助讓這些品項通路供應無虞，達到平價的效果，而平價費用將由通路業者吸收，過年前就會推出，且平價專區並非短期計畫，將至少推行半年到一年。