男人回憶殺！7-11推灌籃高手7款周邊 附電影票及珍藏卡
《灌籃高手》電影版將在下周上映，自1990年開始連載，是許多六七年級生最熱血的青春回憶。7-11將於1月11日起，率先推出《灌籃高手》電影套票快閃購／集點送，包括日本授權保溫瓶、便當盒、背包、斗篷毛巾、收納籃、球鞋收納箱等7組商品套票組，每組除周邊商品，皆附電影交換券1張，以及限定電影珍藏卡1張，勢必吸引粉絲手刀搶購。
記者黃韻文/綜合報導
日本經典漫畫《灌籃高手》是許多籃球迷的回憶殺，是日本動漫界無人不曉的經典名作，知名角色包括櫻木花道、流川楓、赤木剛憲、宮城良田與三井壽等都有死忠粉絲，隨著電影版將在下周上映，7-ELEVEN以最具代表的湘北高中5位籃球員，搭配大面積的「THE FIRST SLAM DUNK」字樣為設計主軸，自1月11日起下午3點起展開《灌籃高手》套票快閃購／集點送。
7組電影套票組包括竹蓋保溫瓶、竹蓋便當盒、斗篷毛巾、運動背包、球鞋收納箱、萬用收納籃等周邊，其中竹蓋保溫瓶一口氣推出經典LOGO款及湘北5人款，電影套票組除了上述周邊商品之外，皆包含電影交換券1張、限定電影珍藏卡1張，其中珍藏卡是7-ELEVEN限定的湘北五人款設計，相當值得收藏。《NOWnews》整理7款周邊套票搶先看：