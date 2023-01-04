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男人回憶殺！7-11推灌籃高手7款周邊　附電影票及珍藏卡

▲7-11推出《灌籃高手》電影套票商品組，共有7款、每款除了授權商品之外，皆附電影票及珍藏卡。（圖／業者提供）
▲7-11推出《灌籃高手》電影套票商品組，共有7款、每款除了授權商品之外，皆附電影票及珍藏卡。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

《灌籃高手》電影版將在下周上映，自1990年開始連載，是許多六七年級生最熱血的青春回憶。7-11將於1月11日起，率先推出《灌籃高手》電影套票快閃購／集點送，包括日本授權保溫瓶、便當盒、背包、斗篷毛巾、收納籃、球鞋收納箱等7組商品套票組，每組除周邊商品，皆附電影交換券1張，以及限定電影珍藏卡1張，勢必吸引粉絲手刀搶購。

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日本經典漫畫《灌籃高手》是許多籃球迷的回憶殺，是日本動漫界無人不曉的經典名作，知名角色包括櫻木花道、流川楓、赤木剛憲、宮城良田與三井壽等都有死忠粉絲，隨著電影版將在下周上映，7-ELEVEN以最具代表的湘北高中5位籃球員，搭配大面積的「THE FIRST SLAM DUNK」字樣為設計主軸，自1月11日起下午3點起展開《灌籃高手》套票快閃購／集點送。

▲7-11自1月11日起下午3點起展開《灌籃高手》套票快閃購，免集點就可搶先加購入手。（圖／業者提供）
▲7-11自1月11日起下午3點起展開《灌籃高手》套票快閃購，免集點就可搶先加購入手。（圖／業者提供）
7組電影套票組包括竹蓋保溫瓶、竹蓋便當盒、斗篷毛巾、運動背包、球鞋收納箱、萬用收納籃等周邊，其中竹蓋保溫瓶一口氣推出經典LOGO款及湘北5人款，電影套票組除了上述周邊商品之外，皆包含電影交換券1張、限定電影珍藏卡1張，其中珍藏卡是7-ELEVEN限定的湘北五人款設計，相當值得收藏。《NOWnews》整理7款周邊套票搶先看：

▲竹蓋便當盒電影套票，加購價699元。（圖／7-11提供）
▲竹蓋便當盒電影套票，加購價699元。（圖／7-11提供）
▲竹蓋保溫瓶電影套票，加購價699元，共有LOGO、湘北五人2款。（圖／7-11提供）
▲竹蓋保溫瓶電影套票，加購價699元，共有LOGO、湘北五人2款。（圖／7-11提供）
▲斗篷毛巾電影套票，加購價799元。（圖／7-11提供）
▲斗篷毛巾電影套票，加購價799元。（圖／7-11提供）
▲運動背包電影套票，加購價599元。（圖／7-11提供）
▲運動背包電影套票，加購價599元。（圖／7-11提供）
▲磁吸式球鞋收納箱電影套票（圖左），加購價799元；收納籃電影套票（圖右），加購價599元。（圖／7-11提供）
▲磁吸式球鞋收納箱電影套票（圖左），加購價799元；收納籃電影套票（圖右），加購價599元。（圖／7-11提供）

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