鴻海推動量子技術與教育　投資電視劇還發行科普漫畫

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而鴻海為了推廣量子技術，之前投資逾千萬元在科幻電視劇「Q18」上，據媒體報導，該劇邀請金鐘獎最佳男主角李銘順攜手金鐘影后天心，還有金士傑、李璇、炎亞綸、石知田、宥勝、李千娜等老中青三代藝人參與。經過三年籌備後，已於去（2022）年夏天開拍，目前正在後製階段，預計今（2023）年10月問世。
鴻海教育基金會2021年就曾發行以「AI人工智慧」為主題的科普漫畫《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》，而去（2022）年則以「量子科技」為主題，與未來出版社合作，發行了科普漫畫的系列續集 《阿宅聯盟：量子危機》，此漫畫同樣以阿宅聯盟主角們的冒險為情節，巧妙地融入量子觀念與知識，讓國中、甚至國小的孩子，看漫畫就能學量子。
阿宅聯盟是由一群熱愛新科技、充滿好奇心與創意的青少年組成，他們在參加全球量子科技權威 — 南方量子科技研究所舉辦的密室逃脫營隊比賽時，好不容易關關難過關關過，卻也無意間一步步走向危險！究竟為何他們會身陷危險？又要如何化險為夷呢？精彩的故事，讓大、小朋友一看就停不下來！
為了讓量子知識能夠以最簡單、充滿故事性的方式呈現，鴻海教育基金會在製作編輯上下足了工夫，不但邀請到前紙風車劇團編導林于竣費心撰寫融入了量子知識觀念的故事劇本、科學月刊編輯委員與PanSci 泛科學專欄作者鄭宜帆老師撰寫量子知識點短文，並請到台大張慶瑞、傅昭銘兩位教授擔任顧問，以及請鴻海研究院量子研究所謝明修所長、離子阱實驗室林俊達主任、資安所李維斌所長等人協助審定，才能讓整本漫畫以淺顯的比喻以及巧妙的情節鋪陳，介紹「什麼是量子」、「量子疊加」、「量子糾纏」、「量子穿隧」、「量子加密」等硬核內容。