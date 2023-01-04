惡狼行竊性侵逃22年！共8女受害 遭法官重判26年8月
慣竊涂明朗在2000年到2014年間，涉犯11起住宅偷竊案，闖空門時若見到女性單獨在家，就變對其加以性侵，共犯下8件性侵案，連女藝人的外傭都受害。涂男逃亡22年終於落網，檢方依法起訴，台北地院依加重強制性交等罪合併判刑26年8月，可上訴。
編輯中心/綜合報導
涂男平時在公園或廢墟，不使用手機也不跟親友聯繫，過去曾在台北市中山區、萬華區、大安區，甚至高雄市等多地多次侵入住宅行竊，若遇到女子獨自在家，就會持刀威嚇，強行性侵，他共犯下11起偷竊案，其中有8件剛好有女子正好獨自在家，慘遭性侵，其中還包含一名女藝人的外籍幫傭。
檢警也都從各竊案中，在現場採證到指紋，也在衛生紙團驗出DNA，不過苦無涂男的樣本可供比對而成懸案，而涂男也在2014年後就消聲匿跡，直到去年4月，涂男到北市忠孝東路某富商家中偷得520萬元，被警方掌握行蹤，同年5月間，在台北市中山區國防部後指揮部廢棄軍營，將涂男逮捕歸案，結束涂男長達近22年逃亡。
最終檢方依8個強制性交罪將涂男起訴，北院審結，重判涂男26年8月徒刑，可上訴。涂男去年所犯3件加重竊盜罪，另案被判刑2年4月，同樣可上訴。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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