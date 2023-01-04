「我喜歡吃點甜的」！曾舜晞突襲獻吻 大讚梁潔很會親
25歲大陸男星曾舜晞憑《倚天屠龍記》裡「張無忌」一角爆紅，他生於深圳，在美國、紐西蘭求學過，也曾赴韓國擔任練習生，能講中文、廣東話、英文和韓文4種語言，高大帥氣的外表和一雙電眼迷倒追劇少女，他和梁潔主演的MyVideo治癒愛情劇《我可能遇到了救星》，在1集裡狂親3次，掀起網友熱議。
記者羅凌筠/綜合報導
曾舜晞在劇中飾演霸氣診所院長，與梁潔飾演的臨時助理譜出浪漫愛情，曾舜晞不玩推拉的直球式告白讓人心動，對梁潔告白金句連發，像是「我一定對妳負責到底」、「對妳是越來越確定的心之所向」、「妳說看到彩虹會遇到好事，那我就把彩虹送給妳」，兩人在確認彼此心意後，在1集裡親了3次，甜蜜發糖不手軟。
劇中曾舜晞也喜歡創造出其不意的心動瞬間，有次曾舜晞吃完包子，梁潔問他會不會覺得膩，曾舜晞回應「我一般解膩喜歡吃點甜的」，接著就吻上對方，給予一記心臟爆擊。兩人在辦公室談起祕密戀愛，但仍擋不住小倆口熱戀，一下互餵對方吃巧克力，一下又趁著休息時間到外手牽手散步喝咖啡，曾舜晞還撒嬌說：「我被妳蓋章了，所以就得賴著妳。」
戲外兩人互動也充滿粉紅氛圍，幕後花絮可見兩人經常有說有笑、互相打鬧，有次拍攝吻戲前，曾舜晞開心到合不攏嘴，讓梁潔忍不住笑虧他「你冷靜一點」，還跟工作人員說：「你們看他的嘴角，一整天都沒闔上過。」曾舜晞則是在受訪時，表示和梁潔合作很有默契，更大讚對方吻戲「很有經驗、很會親」。